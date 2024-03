Den ukrainske regering forsøger at vinde øget international støtte til fredsplan og til fredsmøde i Schweiz.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, landede onsdag i Albaniens hovedstad, Tirana, hvor han er deltager i et topmøde for landene på det vestlige Balkan. Her skal han føre bilaterale drøftelser med deres ledere.

Det oplyser den ukrainske præsidents kontor. Den ukrainske regering forsøger at vinde øget international støtte til en fredsplan, som Zelenskyj har udarbejdet.

- Jeg vil foreslå støtte til Ukraines bestræbelser på at opnå en retfærdig og varig fred og til dets organisering af Det Globale Topmøde for Fred i Schweiz, hedder det i en erklæring fra Zelenskyj.

Den ukrainske leder, som tirsdag var i Saudi-Arabien, skal i Tirana mødes med Albaniens premierminister, Edi Rama, samt med lederne fra Serbien, Nordmakedonien, Kosovo, Bosnien og Montenegro.

NATO-landene Albanien, Nordmakedonien og Montenegro deltager i Vestens sanktionspolitik over for Rusland, og disse lande har sendt våben og militært udstyr til Ukraine.

- Det er et afgørende tidspunkt for indgåelsen af aftaler om bilaterale partnerskaber og for at vise solidaritet med Ukraine i dets heroiske kamp mod Ruslands aggression, skrev den albanske udenrigsminister, Igli Hasani, på det sociale medie X kort efter Zelenskyjs ankomst.

Serbien, som traditionelt er allieret med Moskva, har ikke indført sanktioner mod russerne, og hverken ukrainerne eller russerne anerkender Kosovos uafhængighed.

/ritzau/Reuters