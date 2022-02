Skuespiller, komiker og præsident.

Den er en helt vanvittig og atypisk karriere Ukraines meget omtalte præsident, 44-årige Volodymyr Zelenskij, har haft.

Ligesom de fleste andre udenfor Ukraines grænser, har du sikkert aldrig set et billede af landets præsident eller hørt ham tale på tv.

Men det var indtil i går. Efter Ruslands invasion natten til torsdag har alting nemlig ændret sig.

Blå Bog om Ukraines præsident 44-årige er Volodymyr Zelenskij er komiker, skuespiller og Ukraines præsident.

Han er jurist af uddannelse og drev i en årrække medievirksomheden Kvartal 95, som producerer en række underholdningsprogrammer med bl.a. politisk satire i et ugentligt show af samme navn, samt tv-serien 'Folkets Tjener'.

'Folkets Tjener' handler om en gymnasielærer i historie, der efter at en hemmelig videooptagelse af ham selv i et raserianfald over sine ansættelsesforhold går viralt over internettet, bliver presset af sine elever til at udnytte sin popularitet til at stille op til præsidentvalget i landet, og bliver valgt uden rigtigt at gøre noget for det.

I 2019 dannede han et parti med navnet 'Folkets Tjener' og han vandt præsidentvalget.

I hverfald har Ukraines præsident taget verden med storm.

»Ifølge vores informationer har fjenden udpeget mig som mål nummer ét og min familie som mål nummer to,« sagde Ukraines præsident i en tale natten til fredag, og tilføjede:

»De vil tilintetgøre Ukraine politisk ved at tilintetgøre statsoverhovedet.«

Præsidentens helt vilde historie, vender vi tilbage til.

(ARKIV) Ukrainian comic actor, showman and presidential candidate Volodymyr Zelensky performs with his "95th block" comedy group in Kiev on March 13, 2019. Volodimir Zelenskij har ingen politisk erfaring, men er alligevel i front før søndagens præsidentvalg i Ukraine. Korruption og fattigdom frustrerer vælgerne. Det skriver Ritzau, fredag den 29. marts 2019.. (Foto: SERGEI SUPINSKY/Ritzau Scanpix) Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere (ARKIV) Ukrainian comic actor, showman and presidential candidate Volodymyr Zelensky performs with his "95th block" comedy group in Kiev on March 13, 2019. Volodimir Zelenskij har ingen politisk erfaring, men er alligevel i front før søndagens præsidentvalg i Ukraine. Korruption og fattigdom frustrerer vælgerne. Det skriver Ritzau, fredag den 29. marts 2019.. (Foto: SERGEI SUPINSKY/Ritzau Scanpix) Foto: SERGEI SUPINSKY

Angiveligt befinder han sig stadig i hovedstaden Kiev, som russiske styrker netop nu er ved at omringe.

På tv sidder han selv iklædt grøn trøje, der ligner noget soldater bruger, mens han opfordrer de almene ukrainere til at kæmpe mod russerne.

»Jeg må sige, at Ukraines præsident er meget stærk til at kommunikere, og han taler på en måde, så man i Vesten virkelig kan forstå hans budskaber,« siger Jørgen Staun, der er lektor i international politik ved Institut for Strategi og Krigsstudier i Forsvarsakademiet.

Fredag aften har Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en udtalelse på tv opfordret Ukraines hær til at afsætte den ukrainske regering med Volodymyr Zelenskij i spidsen og tage magten i landet.

Putin beskriver direkte Ukraines politiske ledere som »terrorister« og en »bande narkomaner og nynazister.«

Men hvem er han egentligt denne så velformulerende præsident med så opsigtsvækkende udtalelser?

Faktisk var han en kendis i Ukraine, inden han i 2019 blev valgt til præsident.

Men det var slet ikke som politiker. Nej, det var som skuespiller og komiker.

Zelenskij blev for alvor kendt i tv-serien med titlen 'Folkets Tjener', der begyndte i 2016 på ukrainsk tv.

Her spillede han en almindelig gymnasielærer, der ved et tilfælde bliver landskendt ved at rase mod den udbredte korruption i samfundet, hvorefter han bliver valgt til Ukraines præsident.

I et klip fra serien ser man ham endda stå i en retssal, hvor han pludselig trækker to maskingeværer op af bæltet, og pløkker løs på alle andre i retssalen.

Paradoksalt nok blev fiktionen til virkelighed ved valget i 2019.

Da stillede Volodymyr Zelenskij rent faktisk op som sit lands præsident og vandt.

Og for at det ikke skal være løgn, hedder hans parti det samme som tv-serien; 'Folkets Tjener'.

Skal man tro hans politiske rådgiver, er det netop til Zelenskijs fordel, at han absolut ingen politisk erfaring har.

»Zelenskij har ingen erfaring med korruption. Han ved ikke, hvordan du laver lyssky politiske handler. Hvis han havde den erfaring, ville han ikke være anderledes end sine modstandere, der falder bagud i meningsmålingerne,« sagde rådgiveren med navnet Dmitrij Razumkov til Information i marts 2019.

I selve valgkampen gjorde Volodymyr Zelenskij da også et stort nummer ud af være at rase mod korruption.

Præcis som han gjorde i tv-serien.

Og så fokuserede han på at udtale sig gennem sociale medier i stedet for at give egentlige interview til ukrainske medier.

Pudsigt nok kom tredje sæon af tv-serien 'Folkets Tjener', da også lige inden valgkampen i 2019.

Ergo er der altså ingen tvivl om, at han som skuespiller er vandt til at kommunikere på en måde, så folk lytter og ser ham i ansigtet.

Spørgsmåler er så om det er ren snak, at han iklædt militærtøj opfordrer ukrainerne til at kæmpe mod russerne.

Har han helt reelt selv tænkt sig at skyde mod russerne når de – efter alt at dømme – snart indtager præsidentboligen i Kiev?

Eller vil han sørge for at stikke af, inden de russiske soldater har indtaget boligen, hvor han lige nu opholder sig?

Her ses Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij og Ruslands præsident Vladimir Putin til et møde i 2019. (Foto: IAN LANGSDON/Ritzau Scanpix) Foto: IAN LANGSDON Vis mere Her ses Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij og Ruslands præsident Vladimir Putin til et møde i 2019. (Foto: IAN LANGSDON/Ritzau Scanpix) Foto: IAN LANGSDON

Lektor Jørgen Staun har dette bud:

»Jeg kan jo ikke vide det. Men jeg vurderer, at han senest vil tage ud af landet, år russerne står foran hans bygning i Kiev,« siger han og tilføjer:

»Meldingen er, at Rusland vil have afsat den nuværende regering i Ukraine, så vil præsidenten fortsætte med at styre militæret og lede landet, er der nødt til at blive oprettet en eksilregering i et andet land.«

De næste døgn må vise, hvad 'Folkets Tjener' reelt vil gøre, når russerne har indtaget Kiew og står ved hoveddøren med maskiingeværr i hånden.