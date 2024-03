Eks-forsvarschef Valerij Zaluzjnyj er blevet erklæret for en af "Ukraines helte" af præsident Zelenskyj.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, erklærede fredag landets tidligere forsvarschef, Valerij Zaluzjnyj, for at være en af "Ukraines helte".

Præsidenten tilkendte landets fornemste hædersmedalje til den populære Zaluzjnyj, dagen efter at han udskiftede ham med den 58-årige generaloberst Oleksandr Syrskyj.

Zelenskyj har allerede tidligere takket Zaluzjnyj for at have forsvaret Ukraine i de seneste to år. Han skriver samtidig, at det er tid til at forny Ukraines forsvar.

Zelenskyj har også lagt op til, at Zaluzjnyj skal forblive en del af "teamet", som leder krigen.

Der har længe gået rygter om, at stemningen mellem præsidenten og den nu tidligere forsvarschef var anspændt.

Udskiftningen af Zaluzjnyj er tegn på, at ledelsen omkring præsidenten vil stramme op og skabe enhed og samtidig respekt for den afskedigede forsvarschef. skriver Reuters.

Meningsmålinger viser, at Zaluzjnyj nyder mere tillid i befolkningen end præsidenten. Der er ingen målinger eller reaktioner, som giver indtryk af, hvorvidt Zelensky er blevet svækket efter den nye udvikling - bortset fra at mange ukrainere på sociale medier har erklæret sig utilfredse med fyringen af ham.

Han blev afskediget efter flere måneder med rygter og spekulationer om uenighed mellem præsidenten og Zaluzjnyj.

Zelenskyj har sagt, at der ikke ligger noget politisk til grund for udskiftningen af forsvarschefen. I stedet mente han at der var behov for fornyelse, efter at de ukrainske styrker har lidt tilbageslag i deres landoperationer i 2023.

En ukrainsk modoffensiv mod russere sidste sommer førte ikke til noget gennembrud i de russiske forsvarsstillinger, og en ny militær hjælpepakke fra USA er længe blevet holdt tilbage i Kongressen af modstandere i det republikanske parti.

/ritzau/Reuters