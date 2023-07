Ukraines længe ventede modoffensiv er begyndt.

Men det er ikke alle, der mener, at den rykker sig hurtigt nok.

Det har blandt andre flere vestlige militæranalytikere været ude at sige. Og det er bestemt ikke noget, som falder i god jord hos manden, som styrer modoffensiven, den øverstbefalende for Ukraines væbnede styrker, general Valerij Zaluzhnyj.

»Det pisser mig af,« siger han i et stort interview med The Washington Post.

Valerij Zaluzhnyjs egen præsident, Volodymyr Zelenskyj, har dog også været ude og sige, at modoffensiven går langsomt, men han bliver ikke fremhævet i generalens kritik.

»Det her er ikke et show. Det er ikke et show, som verden ser og kan spille på. Hver dag, hver meter koster blod,« slår han fast.

Han siger også, at mange af de vestlige lande, som støtter Ukraine, aldrig selv ville starte en modoffensiv uden at være overlegne i luften, men at det netop er, hvad Ukraine har gjort. Her hentyder han til, at Ukraine endnu ikke har modtaget moderne kampfly fra deres vestlige allierede.

»Uden at være fuldt ud forsynet, er disse planer slet ikke mulige at gennemføre, men de bliver udført. Ja, måske ikke så hurtigt, som deltagerne i showet, observatørerne, gerne vil have det, men det er deres problem,« slår Valerij Zaluzhnyj fast.

Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, har også været ude og sige, at vi ikke er nået til hovedbegivenheden i ukrainernes modoffensiv endnu.

»Når det sker, vil I alle se det. Alle vil se alting,« har han fortalt til Financial Times.