Rusland kommer ikke til at deltage i fredsmøde, har den schweiziske udenrigsminister slået fast.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, opfordrer søndag USA's præsident, Joe Biden, og Kinas præsident, Xi Jinping, til at deltage i et fredsmøde i Schweiz i næste måned.

- Jeg appellerer til de af verdens ledere, som stadig holder sig fra den globale indsats i forbindelse med fredstopmødet i Schweiz - til præsident Joe Biden, leder af USA, og til præsident Xi, Kinas leder.

- Jeg appellerer til dem om at støtte fredsmødet med deres personlige lederskab og deltagelse, siger Zelenskyj i en videotale fra Kharkiv.

Han understreger, at et globalt flertal i fredsbestræbelserne er den bedste garanti for, at alle forpligtelser vil blive overholdt.

Den ansete schweiziske avis NZZ har tidligere citeret "pålidelige kilder" for, at Biden ventes at deltage i Ukraine-fredskonferencen i Schweiz.

En række topledere fra mere end en snes andre lande ventes at komme til det luksuriøse Bürgenstock-resort nær Luzern fra 15. til 16. juni. Vært for mødet bliver den schweiziske præsident, Viola Amherd.

Zelenskyj sagde, at 80 lande vil være repræsenteret, mens de schweiziske værter siger, at der kommer omkring 160 delegationer.

Rusland kommer dog ikke til at deltage i mødet, har den schweiziske udenrigsminister, Ignazio Cassis, fastslået. Men han har udtrykt håb om russisk deltagelse i fremtidige forhandlinger.

- En fredsproces kan ikke finde sted uden Rusland, selv om de ikke kommer til at være der under det første møde, sagde Cassis til journalister i sidste måned.

I januar meddelte Schweiz, at det var gået ind på at organisere forhandlinger, efter at Ukraines præsident havde besøgt landet og talt med Viola Amherd.

Det traditionelt neutrale Schweiz har talt om en "konference om fred i Ukraine", og landet har fra tidligt i processen forsøgt at tiltrække Kina og andre nye stærke magter.

I januar var Schweiz vært for 80 nationale sikkerhedsrådgivere, der forsøgte at definere et fælles grundlag for en fredsplan for Ukraine.

Den russiske regering har sagt, at den er åben for forhandlinger, men at parterne må anerkende de "nye realiteter på landjorden".

Ukraine kræver fuldstændig tilbagetrækning af russiske tropper.

/ritzau/Reuters