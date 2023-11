Først skulle det være en forårsoffensiv, i stedet blev det en sommeroffensiv, som siden udviklede sig til efterårsoffensiv. Nu tyder meget på, at det er ved at være slut.

Hvordan er det så gået? Man skal ikke lede længe, før man støder på ord som 'fiasko' og 'fejlslagen om Ukraines modoffensiv. Men hvad er holdningen hos to danske eksperter? Det kan du blive klogere på herunder.

Men først. Hvad er egentlig eksperternes bud på Ukraines modoffensiv? Er den ovre?

»Den ukrainske modoffensiv er formentlig slut. Og hvis den ikke er helt slut, så ser vi nok de sidste dele af den,« siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

Også Claus Mathiesen, studielektor ved Forsvarsakademiet, anser den ukrainske offensiv for at lakke mod enden.

»Modoffensiven kommer nok ikke til at kaste meget mere af sig i år,« konstaterer den danske ekspert.

Allerede i løbet af den sene vinter i år begyndte rygterne at løbe.

Den russiske offensiv var på vej til at nå sin ende. I løbet af foråret formåede Rusland endegyldigt at indtage Bakhmut i det østlige Ukraine.

Og så blev der ventet på ukrainsk svar.

Men foråret gik. Uden den længe ventede 'forårsoffensiv'. Først da sommeren kom, begyndte Ukraine at røre på sig.

Her lød et delmål, at Ukraine skulle nå til den strategisk vigtige by Tokmak i Zaporizjzja-regionen.

Den ligger tæt på flere afgørende forsyningsårer, og ville gøre livet mere end almindeligt svært for den russiske besættelsesmagt i den sydlige del af Ukraine, hvis den kunne blive tilbageerobret.

I Ukraine er krigen fortsat i fuld gang. Ikke mindst med droner. Foto: Alina Smutko/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere I Ukraine er krigen fortsat i fuld gang. Ikke mindst med droner. Foto: Alina Smutko/Reuters/Ritzau Scanpix

Et endnu mere ambitiøst mål lød, at Ukraine skulle nå hele vejen til Berdjansk ved Det Azovske Hav og dermed skære de russiskbesatte områder over i to dele – og derved isolere Krim-halvøen.

Nu hedder datoen november.

Den ukrainske modoffensiv har varet i omkring et halvt år.

Ukraine er ikke nået til Det Azovske Hav, og de står fortsat over 20 kilometer fra Tokmak.

»Offensiven har ikke indfriet forventningerne. Mange havde håbet på et stort fremryk, måske ligefrem, at Ukraine kunne vinde krigen. Men de er ikke tæt på,« siger Anders Puck Nielsen.

»Den her offensiv var ikke det quick fix, som nogle troede, den ville være. Ukraine har ikke opnået noget, der markant ændrer retning for krigen,« lyder dommen fra Anders Puck Nielsen.

De to danske eksperter, som følger situationen i Ukraine tæt, ser dog også lyspunkter for præsident Zelenskyj.

»Selvom den ikke har givet de ønskede resultater, så har det vist, at Ukraine har muligheder,« siger Anders Puck Nielsen.

»De kan spare ammunition, uddanne soldater, modtage udstyr fra Vesten. Så det passer måske Ukraine meget godt at gå i defensiven de kommende måneder. For det er ekstra hårdt og kostbart at være i offensiven,« siger Anders Puck Nielsen.

Claus Mathiesen bakker op.

»Hvis vejret bliver godt tidligt næste år, så kan der være, der sker noget for Ukraine. Der er mange våben på vej til dem fortsat. Men der skal saftsuseme også ske noget,« siger han.

På spørgsmålet om, hvordan de vil vurdere den ukrainske modoffensiv, lyder svarene:

»Den er uafgjort. Den kastede ikke noget af det af sig, som Ukraine havde håbet på, men de er heller ikke slået tilbage af Rusland,« siger Claus Mathiesen.

Anders Puck Nielsen er mere hård over for Ukraine i sin vurdering.

»Det har utvivlsomt været en skuffelse. Og det er tid til selvransagelse. Ikke kun i Ukraine, men også i NATO og USA,« siger han.