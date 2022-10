Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis det ikke var for brudebuketten og hendes fodtøj ligner Emerald Evgeniya enhver anden nygift brud:

Klædt i smuk lang brudekjole og slør i det opsatte hår sagde hun forleden ja til sin udkårne, Stypaniuk Evgeniy.

Men der var intet normalt ved det lykkelige pars bryllup.

De to blev nemlig viet lige bag ved fronten i den ukrainske by Kherson, og i stedet for en præst var det en general, der forestod vielsen, skriver flere internationale medier, blandt dem tyske Bild og amerikanske New York Post.

Emerald Evgeniya og Stypaniuk Evgeniy ble viet av en general ved fronten i Ukraina.https://t.co/1BtDNSprQC — Dagbladet (@dagbladet) October 23, 2022

Både brud og gom gør nemlig tjeneste i den ukrainske hær, og de mødte hinanden kort efter den russiske invasion i februar.

Emerald Evgeniya – som er snigskytte og af den grund bliver kaldt 'den ukrainske Jeanne d'Arc' – bar en buket af halmstrå og var iført et par lange sorte militærstøvler.

»Jeg kunne ikke tænke mig et mere perfekt bryllup,« skrev bruden bagefter på sin Instagram-konto.

Bryllupsrejse bliver der dog ikke noget af.

Ukrainian sniper Evgeniya Emerald has gotten married in a frontline wedding ceremony conducted by a Ukrainian general. Congratulations, Evgeniya! pic.twitter.com/BA81US72qJ — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) October 15, 2022

Det forelskede par bliver nemlig ved fronten for at kæmpe.

»Vi ved, at hver dag kan blive den sidste. Vi ønsker ikke at udsætte livet,« siger Emerald ifølge tyske Bild.

De ukrainske dokumentarfotografer Konstantyn og Vlada Liberov har taget parrets bryllupsbilleder. De arbejder med et projekt, hvor de blandt andet tager billeder af de par, som gifter sig ved fronten.