Ukrainerne har trukket sig fra byen Lastotjkyne nær Avdijivka, lyder det i en ukrainsk presseerklæring.

Ukraines hær har trukket sig ud af en østlig landsby nær den ukrainske industriby Avdijivka.

Det oplyser hæren mandag.

- Vi har trukket os fra bebyggelsen Lastotjkyne i det østlige Ukraine, som Rusland har sagt, det har indtaget, hedder det i en ukrainsk presseerklæring.

Russerne har vundet kontrol over landsbyen, få dage efter at de indtog Avdijivka.

De russiske sejre kommer efter et år med en fastlåst situation ved fronten.

- I området ved Avdijivka har russiske enheder i de seneste uger forsøgt at optrappe presset efter at have opnået fordele på slagmarken.

- Vi forsøger at gå videre ved Avdijivka, og enheder har befriet landsbyen Lastotjkyne. Vi forsøger at skabe en bedre situation ved frontlinjen, hedder det i en udtalelse fra forsvarsministeriet i Moskva.

Ukraine mangler soldater og ammunition og var tvunget til at trække sig fra Avdijivka i Donetsk.

