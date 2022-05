De ukrainske soldater står med dem på armen. De kæler for dem. De redder dem fra ødelagte bygninger, eller genforener dem med deres ejere.

»De fungerer som charmerende maskotter, der – dystert nok – gør krigen til noget hyggeligt. Det er en effektiv måde at bygge et image op på,« som en norsk ekspert konstaterer.

Det handler om hunde og katte. Og om hvordan de er blevet et redskab i den kommunikation, som sendes ud fra krigshandlingerne i Ukraine. Det skriver det norske medie NRK

Den førnævnte ekspert er Johanne Kalsaas, som forsker i russiske medier og kommunikation ved Bergen Universitet, og hun har bemærket de mange billeder, hvor ​ukrainske soldater posere med kæledyrene midt i de ødelagte byer.

En ukrainske soldat bærer på en hund. Foto: Vadim Ghirda Vis mere En ukrainske soldat bærer på en hund. Foto: Vadim Ghirda

Også officielle, ukrainske kanaler har ofte delt lignende billeder i løbet af de måneder, krigen har varet.

»Al den lidelse, som krig fører med sig, forsvinder lidt i baggrunden, når vi sådan siger 'nuhr' på grund af et dyr,« siger Johanne Kalsaas fra Bergen Universitet:

»Vi bliver mindet om, at disse soldater trods alt er mennesker, som kan vise kærlighed, og det kan være vanskeligt at forestille sig, at disse dyreelskende soldater kan være involveret i blodige krigshandlinger. Hvordan kan nogen, som passer på små, forsvarsløse hundehvalpe, være i stand til at skade andre mennesker?«

Billederne skal altså være med til at skabe empati for soldaterne og deres handlinger.

En ukrainsk soldat med en kat. Foto: SERHII NUZHNENKO Vis mere En ukrainsk soldat med en kat. Foto: SERHII NUZHNENKO

Ifølge Johanne Kalsaas er det også et greb, som den russiske hær benytter sig af. Lignende »rørende billeder« med russiske soldater og kæledyr florerer også i udbredt grad på russiske sociale medier, lyder det fra hende.

Og det virker tilsyneladende.

B.T. har foretaget en hurtig googlesøgning på en kombination af tre enkle søgeord (på engelsk): 'ukrainske soldater' og 'hunde', og der dukker hurtigt massevis af nyhedsartikler hos mange forskellige medier op om emnet. Et udpluk af overskrifterne:

'Video af ukrainske soldater med kæledyr viser deres bløde side'.

'Hund reddet fra forladt hjem af ukrainske soldater'.

'Ukrainske soldater adopterer frysende hun, der nu står vagt for dem'.

'Soldater hjælper ukrainske mand med at blive genforenet med sin hundehvalp'.

'Ensom hund reddet af ukrainske soldater ved frontlinjen i krigen mod Rusland'.

Og der er mange flere lignende tilfælde.

Hundekram. Foto: GLEB GARANICH Vis mere Hundekram. Foto: GLEB GARANICH

Johanne Kalsaas mener, at det åbenbart er nødvendigt at skabe den store kontrast til krigshandlingerne for at minde om, at soldater også kan være almindelige mennesker.

»Det er en indsigt, som åbenbart er svær at kombinere med fjendebilleder og negative stereotyper,« vurderer hun:

»Den virkelige påvirkningskraft i billederne ligger netop i den voldsomme modsætningsforhold, der ligger i at beskytte eller vise omsorg og at angribe og ødelægge.«

En soldat bærer på en hund midt i ødelæggelserne. Foto: STRINGER Vis mere En soldat bærer på en hund midt i ødelæggelserne. Foto: STRINGER

En hund bliver klappet. Foto: FADEL SENNA Vis mere En hund bliver klappet. Foto: FADEL SENNA

Hund i forladt hjem. Foto: GLEB GARANICH Vis mere Hund i forladt hjem. Foto: GLEB GARANICH

Kæles for hund. Foto: THOMAS PETER Vis mere Kæles for hund. Foto: THOMAS PETER