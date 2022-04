Ukraines førstedame, Olena Zelenska, husker tydeligt lyden af eksplosioner den morgen, hvor krigen i Ukraine brød løs, og hendes hverdag ændrede sig radikalt.

I begyndelsen af krigen måtte hun sige farvel til sin mand, Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky.

Som så mange andre ukrainske kvinder har hun sagt farvel med uvisheden om, hvornår de vil blive genforenet. Olena Zelenska har sat ord på hendes og andre kvinders situation over for mediet Vogue.

Zelenska fortæller, at hun har massevis af historier om ukrainske kvinder, der har handlet modigt og bravt under krigen.

Olena Zelenska og Volodymyr Zelensky før krigen brød ud. Nu er det mange uger siden, at de har set hinanden. Foto: Gints Ivuskans/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg ønsker, at alle mennesker i verden skal forstå, at ukrainske kvinder levede et fredeligt og moderne liv. Præcis som Vogues læsere i alle lande lever,« siger Olena Zelenska og tilføjer:

»Faktisk var de ukrainske kvinder Vogues læsere. Der er Vogue Ukraine. De forberedte sig ikke på bombeskjul mod missilangreb. Men fra de første dage, efter at russiske missiler begyndte at ramme boligbyggerier i byerne, blev det klart, at Rusland ikke har tænkt sig at benåde fredelige liv.«

Livet i Ukraine har ændret sig. Og de kvinder, der tidligere læste Vogue, kæmper nu for at klare tilværelsen i landet.

Olena Zelenska fortæller historien om en mor, der bor i Kiev med sin to måneder gamle datter.

En dag ramte en raket deres lejlighedsbygning, hvor moren valgte at kaste sig over sin datter og dermed skygge datteren for fragmenter fra eksplosionen.

27-årig Olga kom slemt til skade, da hun brugte sin krop som skjold for at beskytte sin datter. Datteren forblev uskadt.

Olgas datter kom ikke til skade, men Olga selv blev opereret på grund af adskillige fragmenter, der sad fast i hendes krop. Det skrev hospitalet, der tog imod Olga, på Instagram.

Olena Zelenska fortæller også historien om lægen Iryna Yazova, der blev i byen Butja på trods af massakren, som fandt sted.

Hun formåede at redde naboer og fremmede, som søgte ly og behandling på grund af russiske skudsår.

Lægen hjalp en fødende kvinde og tog imod babyen – uden lys, vand og gas, i et hus under beskydning, fortæller Olena Zelenska.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har besøgt Butja og set, hvordan civile er blevet henrettet.

Ukraines førstedame har tidligere udtalt, at hun ikke bryder sig om at være i fokus.

»Jeg foretrækker at holde mig i baggrunden. Min mand er altid i spotlyset, men jeg har det bedst i skyggen,« sagde hun i 2019 i et interview med Vogue.

Men verden har ændret sig meget på de tre år.

Og i dag bruger Olena Zelenska en stor del af sin taletid på at sætte fokus på kvinders rettigheder og berette om den nuværende situation i hendes hjemland.

»For præcis en måned siden blev vi vækket af eksplosioner, som fortsætter med at komme. Vi vågnede til en anderledes virkelighed, hvor krigen var kommet til vores hjem,« skrev førstedamen, Olena Zelenska, på Instagram.

»Eksplosionerne kan endnu høres udenfor vores vinduer. Men snart vil de blive sejrssalutter i stedet.«