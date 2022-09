Lyt til artiklen

»Priserne stiger også i Ukraine. Men derudover bliver vores folk slået ihjel.«

I et interview med BBC kommer den ukrainske førstedame med en utvetydig opfordring til Vesten til at øge modstanden mod Rusland.

Hun understreger, at krisen vil blive kortere, hvis Vestens støtte til Ukraine bliver større.

Samtalen med den britiske tv-stations journalist Laura Kuenssberg kredser blandt andet om de store økonomiske konsekvenser, krigen har i alle europæiske lande.

Men budskabet fra Olena Zelenska er klart:

Det er ukrainerne, der lider.

»Når I begynder at tælle pennies på jeres bankkonti eller i jeres lommer, så gør vi det samme, og vi tæller også vores døde,« siger hun.

Interviewet bliver sendt på britisk tv søndag aften, men det er optaget i Kyiv for nogle dage siden.

Her fortæller Olena Zelenska også, at hun efterhånden sjælden ser manden, hun har været gift med i snart 20 år, Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj. Til gengæld taler de sammen hver dag.

Hun medgiver, at det kan være svært for mennesker uden for Ukraine at forstå, hvor stor indflydelse krigen har på almindelige menneskers liv.

Derfor er det vigtigt at blive ved med at dele de mange menneskelige historier fra krigen, mener hun.

Hun nævner en vidoe med en ukrainsk dreng, der blev filmet, da han grædende krydsede den polske grænse.

»Jeg tror, at fædre og mødre, der så denne video, ikke kunne andet end at bryde i gråd,« siger præsidentfruen og tilføjer:

»Det er ansigterne på en krig. Ikke antallet af kastede bomber, ikke mængden af brugte penge, men menneskelige historier, og der er tusind historier af den slags rundt omkring.«