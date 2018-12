Flådechefen siger, at han er villig til at bytte plads med besætningsmedlemmer, der er tilbageholdt i Rusland.

I konflikten mellem Rusland og Ukraine tilbyder chefen for den ukrainske flåde sig selv i bytte for 24 besætningsmedlemmer, som tilbageholdes i Rusland.

- Det knuser mit hjerte at se mine soldater være ulovligt tilbageholdt af Rusland, siger admiral Ihor Vorontjenko til den tyske avis Bild torsdag.

Han siger, at han er villig til at blive fængslet i Rusland, mod at præsident Vladimir Putin løslader de 24 mænd.

Besætningsmedlemmerne står over for en retssag i Rusland og risikerer lange fængselsstraffe for at have krænket den russiske grænse.

Tilbuddet fra Ukraines flådechef er seneste udvikling i den igangværende konflikt mellem Ukraine og Rusland.

Konflikten blev optrappet yderligere i forrige weekend, da den russiske flåde opbragte tre ukrainske krigsskibe i Kertjstrædet og anholdt adskillige besætningsmedlemmer.

Strædet forbinder Asovhavet og Sortehavet. En af Ukraines vigtigste eksporthavne ligger ved Asovhavet og kan kun nås via det omstridte stræde ved Krim-halvøen.

Siden Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim i 2014, har russerne anset halvøen som russisk område.

Til Bild siger en mor til en af de anholdte ukrainske besætningsmedlemmer, at flere af de tilbageholdte ukraineres mødre vil bede den tyske kansler, Angela Merkel, om hjælp.

- Vi håber, at hun (Angela Merkel, red.) vil hjælpe vores sønner, og at de langt om længe får lov til at komme hjem. Derfor vil vi skrive et brev til hende, siger kvinden til Bild.

Tirsdag oplyste den ukrainske minister for infrastruktur, Volodymyr Omelyan, at ukrainske skibe igen kan sejle ind i Kertjstrædet.

- Skibene bliver stoppet og tjekket af Rusland - som tidligere - men trafikken er delvist genetableret, sagde ministeren.

Efter annekteringen af Krim har Rusland bygget en bro over Kertjstrædet, og dermed er det blevet lettere for russerne at blokere Ukraines adgang til Asovhavet.

