Mindre ukrainsk krigsfartøj er ramt ud for halvøen Krim, og et mandskabsmedlem er såret.

Ukraines flåde oplyser, at Rusland har åbnet ild mod nogle af dets fartøjer ud for halvøen Krim.

Et mindre ukrainsk krigsfartøj er ramt, og et medlem af mandskabet er såret.

Det skriver den ukrainske flåde på Facebook efter en dag, hvor der har været en højspændt stemning i farvandene omkring Krim.

Tidligere på dagen forhindrede den russiske flåde tre ukrainske flådefartøjer i at sejle ind i Azovhavet via Kertj-strædet, der skiller Krim fra det russiske fastland.

Det gjorde man ved at lade et stort lastskib ligge på tværs under en russisk-kontrolleret bro i strædet.

/ritzau/Reuters