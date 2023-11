Ukraine har problemer i kampen mod Rusland. Og derfor har de brug for mere hjælp.

Sådan lyder et opsigtsvækkende opråb fra den mest berømte ukrainske general af dem alle.

Han hedder Valerij Zaluzhnyj og er den øverstansvarlige for Ukraines væbnede styrker.

Og så er han en regulær helt i hjemlandet.

Siden den russiske invasion i februar 2022 har Zaluzhnyj været helt afgørende for, at Rusland ikke fik indtaget Kyiv, og siden har hans beslutninger været med til at sikre store dele af ukrainsk territorium er blevet generobret.

Derfor er den artikel, som den ukrainske general onsdag fik udgivet i magasinet The Economist mere end almindeligt opsigtsvækkende.

Her skriver Zaluzhnyj, at Ukraine for alvor er i fare for at havne i en situation, hvor krigen udvikler sig, som det var tilfældet med Første Verdenskrig. Til en statisk krig.

»Det vil komme Rusland til gode, hvor de kan genopbygge deres militære magt, og siden true Ukraines forsvar og selve landet,« skriver Zaluzhnyj indledningsvist.

Herefter lister han fem punkter, Ukraine har behov for hjælp til, hvis de skal vende krigslykken til deres fordel.

De er:

Luftstyrke – Muligheden for at kontrollere luften over Ukraine og slagmarken for at kunne rykke frem på jorden. Ikke så meget F-16-fly, men nærmere droner, nævner han.

Elektronisk krigsførelse – Det er essentielt for Ukraine at kunne forstyrre russisk kommunikation og navigation. Ikke mindst fordi Rusland er blevet markant bedre til den del.

Hjælp til at slå Ruslands artilleri – Ukraine har behov for at kunne udmanøvrere Rusland, når det kommer til artilleri. I nærmest alle henseender.

Minerydning – Ukraines fremskridt på slagmarken bliver for alvor hindret af de efterhånden enorme russiske minefelter nær frontlinjen. Og her har de brug for al slags hjælp.

Træning af soldater, specielt uden for Ukraine – Ukraine har fortsat behov for at få flere soldater uddannet. Et stort problem er dog, at det er svært internt i landet, da træningsfaciliteter er nemme mål. Derfor ønsker Zaluzhnyj at få flere ukrainske soldater uddannet uden for landet.

Umiddelbart kan opråbet fra den berømte general – der kommer få dage efter en stort anlagt artikel om den ukrainske præsident Zelenskyj i Time Magazine – anses som et nødråb.

Sådan vurderede studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen i hvert fald artiklen om Zelenskyj, da B.T. talte med ham om sagen.

Claus Mathiesen medgiver, at Zaluzhnyjs opråb i The Economist kan ses som noget tilsvarende. Og så alligevel ikke helt.

»Det er et meget konkret og underbygget råb om assistance. Det er mere konstruktivt og har mere substans end en artikel om, at Zelenskyj har skiftet personlighed,« siger Claus Mathiesen.

Han anser opråbet fra Valerij Zaluzhnyj som et forsøg på to ting.

Den ene er at gøre opmærksom på den situation, Ukraine befinder sig i med en fastlåst konflikt. Den anden er, hvordan han mener, Ukraine kan få hjælp til at komme ud af situationen, som både han og Claus Mathiesen beskriver som »fastlåst«.

I teksten fra den berømte, ukrainske general hæfter Claus Mathiesen sig også ved en anden ting.

Det er, at Zaluzhnyj flere gange taler Rusland op. Blandt andet når det kommer til de teknologiske fremskridt, som fjenden gør.

»Han skriver også til dem i Vesten, som siger, at Rusland er ved at kollapse. Rusland sidder ikke på hænderne. De har styrket deres krigsproduktion markant og lært af krigen,« siger Claus Mathiesen.

Han kan ikke lade være med at anse opråbet fra Zaluzhnyj – og inden det artiklen om Zelenskyj – i sammenhæng med den nuværende verdenssituation.

»Israel og Gaza-krigen har trukket al opmærksomhed de seneste uger. Så det virker som et forsøg på at minde folk om, at krigen i Ukraine fortsat er i gang,« siger Claus Mathiesen, der kalde Zaluzhnyjs opråb for 'sobert'.

»Zaluzhnyj kritiserer ikke sine allierede som Zelenskyj. Han er ret objektiv og peger på de samme ting, som eksperter har gjort længe. Jeg ser det ikke som tiggergang,« siger den danske ekspert.

Men skulle den ukrainske general få hele sin liste opfyldt, så er de ikke nødvendigvis lig med en endegyldig sejr over Rusland, forklarer Claus Mathiesen.

»Selv hvis den liste kom hjem, så er det ikke det samme som, at de ville få overhånden i krigen. For Rusland sidder ikke på hænderne.«