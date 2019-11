Ukrainsk filminstruktør kan endelig holde sin EU-pris for tankefrihed efter mere end fem år bag tremmer

Den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov langer ud efter den russiske præsident, Vladimir Putin, efter endelig modtagelse af sin EU-pris.

Der var stående applaus, da Oleg Sentsov endelig lod fingrene gribe om den Sahkarov-pris, der er Europa-Parlamentets årlige pris for tankefrihed, og som han blev tildelt i 2018.

- Det er en stor ære og et stor ansvar. Det er en pris ikke kun til mig, men til at alle dem, der sidder i Ukraine. Til dem der stadig sidder i fængsel, sagde han.

Sentsov kritiserede tilbage i 2014 Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim, og var også aktiv i oprøret mod Ukraines prorussiske tidligere præsident, Viktor Janukovitj, i vinteren 2013-2014.

Han blev i 2015 idømt 20 års fængsel i Rusland for anklager om terrorisme, herunder brandstiftelse af partikontorer.

Han blev ved en fangeudveksling mellem Ukraine og Rusland løsladt i september 2019.

Efter over fem år i et sibirisk fængsel var der heller ingen tvivl om ukrainerens standpunkt, og Sentsov benyttede lejligheden til at give parlamentet en opfordring.

- Jeg stoler ikke på Putin, og jeg beder Jer om ikke at gøre det. Rusland vil uden tvivl snyde. De har et ønske om at se Ukraine i knæ, sagde han.

Ukraineren har i en længere periode sultestrejket bag tremmer og har siddet i russisk fængsel fra 2014 til september 2019, hvor Ukraine og Rusland udvekslede 35 fanger.

Sahkarov-prisen er uddeles hvert år i december til personer, der har ydet et afgørende bidrag til arbejdet med menneskerettigheder i deres hjemland.

Blandt andre modtagere af Sahkarov-prisen er Nelson Mandela, der modtog prisen i 1988, og Malala Youzafsai, der modtog prisen i 2013, efter at hun som skoleelev kæmpede for rettigheder til pakistanske kvinder og pigers ret til uddannelse.

Med prisen følger 50.000 euro - svarende til omkring 370.000 kroner.

/ritzau/