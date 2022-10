Lyt til artiklen

»Vær søde ikke bare at se os blive dræbt online. Det er ikke et show.«

Sådan skriver rådgiver og tidligere viceminister i det ukrainske indenrigsministerium, Anton Gerashchenko, på Twitter efter angrebene i Kyiv og andre ukrainske storbyer mandag morgen.

»Det er vores liv, millioner af liv. Gør noget! Vær søde at hjælpe os med at vinde. Hjælp os med at holde os i live,« skriver han videre.

Han beder om kampfly og luftforsvarssystemer og skriver, at forsinkelse betales i menneskeliv.

Please don't just watch us get killed online. It's not a show. It's our lives, millions of lives. Act!



Please help us win. Help us stay alive.



Give us combat planes and air defense systems.



Delay is paid for in human lives. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 10, 2022

Anton Gerashchenko var medlem af det ukrainske parlament fra 2014 til 2019.

I januar 2017 blev det meddelt, at Ukraines sikkerhedstjeneste (SBU) havde forhindret et mordforsøg på Anton Gerashchenko.

Efter missilangrebene på Kyiv mandag morgen er otte civile blevet dræbt og 24 er såret. Det fortæller en medhjælper til den ukrainske indenrigsminister ifølge BBC.

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj har reageret på nyheden om flere eksplosioner over hele landet og sagt, at russerne »forsøger at ødelægge os og fjerne os fra jordens overflade.«



»Forlad venligst ikke krisecentre. Pas på dig selv og dine kære. Lad os holde fast og være stærke,« lød det fra præsidenten mandag morgen.