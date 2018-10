Ukraineren Giorgi Bereziani troede aldrig, at han ville se sin hund, Jorge, igen. Men han tog fejl.

Han havde mistet Jorge i 2015, men han var aldrig holdt op med at søge efter hunden. Han satte skilte op med en efterlysning, og han ledte overalt efter sin hund.

I 2018 bliver Bereziani pludselig ringet op af en ven, som ser en hund sidde uden for bygningen, hvor han arbejder. Hunden ligner i mistænkelig grad den forsvundne Jorge, og derfor har han ringet.

Georgi Bereziani hoppede på den første bus og tog ud til stedet, hvor hunden var blevet set. Det skriver news.com.au.

Da han nærmede sig den sovende hund, kaldte han på Jorge og efter et kort sekunds betænkningstid, genkendte den navnet.

På videoen, der kan få selv de koldeste hjerter til at smelte, lyder der et skrig fra Jorge, og han giver Bereziani et kram med poterne omkring ham.

Som om hunden næsten ikke kan tro på sit held.

»Jorge, er det dig? Jorge, Jorge, det er jo dig! Oh, min kære dreng, hvordan har du det?« siger Bereziani.

Jorge har fået et gult mærke sat på øret. Det er et tegn på, at han har været samlet op af dyreværnet på et eller andet tidspunkt.

Men han er blevet vurderet harmløs og blot blevet vaccineret, inden han blev sluppet løs igen.

Til sidst filmer Georgi Bereziani øjeblikket, hvor hunden bliver genforenet med resten af familien. Der er bare kram, vuffelivov og grin over hele linjen.