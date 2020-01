Ukraine ser flere mulige forklaringer på passagerflys styrt i Iran. Herunder et raketangreb og terror.

Ukrainske efterforskere ønsker at få mulighed for at lede efter rester af en russisk raket på det sted uden for Teherans internationale lufthavn, hvor et ukrainsk passagerfly styrtede onsdag.

Det oplyser formanden for Ukraines nationale sikkerhedsråd, Oleksij Danilov.

Han henviser til, at der på internettet har cirkuleret oplysninger om rester af en russisk raket.

Ukraine leder efter flere mulige årsager til, at flyet, en Boeing 737, styrtede kort efter start i Teheran.

Blandt de mulige forklaringer kunne være et raketangreb, en kollision i luften, en eksplosion i flyets motor eller terror. Det skriver Danilov på Facebook.

Samtlige 176 om bord på flyet fra Ukrainian International Airlines omkom ved styrtet. Blandt de dræbte var mange var iranere bosat i Canada og 10 svenske statsborgere.

