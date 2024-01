Ukraine hævder, at man har skudt og ramt to sjældne og værdifulde fly ned. Fly, som tilhører Rusland.

Det skriver flere medier, herunder Forbes og The Kyiv Independent.

Det ene fly, et Bereiv A-50 fly, skulle være skudt ned, mens et Ilyushin Il-22-fly er blevet beskadiget.

Chefen for Ukraines militære efterretningstjeneste, Kyrylo Budano, har ifølge ukrainske medier udtalt, at Ukraine står bag.

Et af flyene, som er skudt ned, er et Beriev A-50-fly. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix

Rusland har ikke kommenteret hændelsen.

Men ifølge The Kyiv Independent blev flyene angiveligt beskudt søndag aften lokal tid, da de befandt sig over Det Azovske Hav.

Flyene er ikke decideret kampfly.

I stedet spiller de en væsentlig rolle, når det kommer til at opspore fjendtlige fly og transmittere radiosignaler til den russiske frontlinje.

Om der er tilskadekomne, er uvist. Men et af flyets piloter skulle have tilkaldt ambulance og redningshold i forbindelse med hændelsen.