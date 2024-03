De ukrainske styrker har trukket sig tilbage fra byerne Sievierne og Stepove, der ligger tæt på Avdijivka.

Det ukrainske militær har trukket sig tilbage fra yderligere to landsbyer nær Avdijivka, som russerne indtog tidligere på måneden.

Det oplyser talsperson for Ukraines militær Dmytro Lykhovij tirsdag.

- Vores styrker har trukket sig tilbage fra de to mindre byer Sievierne og Stepove, lyder det.

- Der var heftige kampe om Sievierne i går aftes og nat.

Lykhovij hævder desuden, at kampene kostede russerne betydelige tab.

Med retræten er det ifølge talspersonen målet for de ukrainske styrker at konsolidere sine positioner langs resten af den østlige frontlinje.

Før Ruslands invasion i februar 2022 havde Sievierne og Stepove et samlet indbyggertal på færre end 100 personer.

Avdijivka ligger i den nordvestlige udkant af den russisk-annekterede region Donetsk cirka 15 kilometer nord for industribyen af samme navn.

Før krigen havde byen en befolkning på omkring 32.000. I dag siger myndighederne, at der er færre end 1000 indbyggere tilbage.

Byen er et vigtigt punkt på vejen mod Donetsk for både de russiske og ukrainske styrker, hvorfor tabet ses som markant for det forsvarende land.

Ukrainernes tab af byen skyldes i høj grad, at man ikke har haft ressourcerne til at fortsætte kampen mod de russiske styrker.

Efter den russiske erobring af Avdijivka har Ukraine også trukket sig tilbage fra flere andre mindre, nærliggende landsbyer.

Selv om der stort set ingen intakte bygninger er tilbage i Avdijivka, ses Ruslands erobring som den mest markante, siden den ligeledes totalsmadrede by Bakhmut blev indtaget i maj.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har beskrevet erobringen af Avdijivka som en "fuldkommen succes".

Erobringen har været med til at få flere europæiske ledere til at slå fast, at det er særdeles presserende at sende mere militær og økonomisk hjælp til Ukraine.

I øjeblikket diskuterer amerikanske politikere, om de skal sende en hjælpepakke på 60 milliarder dollar - omkring 412 milliarder kroner - til Ukraine.

