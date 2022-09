Lyt til artiklen

Krigens rædsler har mange ansigter, og et af dem tilhører soldaten Mykhailo Dianov.

Han er – i modsætning til andre ukrainske soldater – en af de heldige, der har overlevet russisk fangenskab.

Det skriver Ukraines forsvarsministerium på Twitter, hvor ministeriet har delt et før- og efterbillede af den nu tidligere krigsfange.

Efterbilledet vidner om en tydeligt udsultet og medtaget mand.

»Det er sådan, Rusland »overholder« Genèvekonventionen. Det er sådan, Rusland fortsætter den skamfulde arv efter nazismen,« skriver ministeriet til billederne.

Mykhailo Dianovs forvandling er på blot et døgn blevet delt vidt og bredt på sociale medier.

Løsladelsen af soldaten er sket som led i en større fangeudveksling mellem Ukraine og Rusland.

Onsdag frigav Rusland således 215 ukrainere, mens 55 russiske statsborgere blev løsladt fra ukrainsk side.

Viktor Medvedtsjuk, som er en af de rigeste oligarker i Ukraine og tæt allieret til den russiske præsident, Vladimir Putin, skulle angiveligt være blandt de 55 løsladte.

Ukrainerne blev taget til fange i forbindelse med en langvarig kamp om havnebyen Mariupol tidligere på året, oplyste en ukrainsk embedsmand torsdag.

Det er ikke første gang, at de to lande indgår en aftale om en fangeudveksling. Men det skulle være den største af sin slags, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

Lederen af en FNs menneskerettighedsmission i Ukraine sagde tidligere på måneden, at Rusland ikke tillod adgang til krigsfanger og tilføjede, at FN havde beviser for, at nogle var blevet udsat for tortur og mishandling, der kunne svare til krigsforbrydelser.

Rusland har imidlertid nægtet disse påstande.

