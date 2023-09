De ukrainske styrker udførte fredag det, man kaldte et 'vellykket' angreb mod den russiske sortehavsflådes hovedkvarter på Krim-halvøen.

Nu hævder chefen for den ukrainske militære efterretningstjeneste, at to russiske generaler skal være kommet til skade i den forbindelse.

Det skriver The Guardian, der citerer et interview, som Kyrylo Budanov, leder af Ukraines efterretningstjeneste, har givet til Voice of America.

I kølvandet på fredagens angreb på hovedkvarteret hævdede de ukrainske styrker, at mindst ni var blevet dræbt og 16 andre såret.

Her ses et satellitbillede af hovedkvarteret hos den russiske sortehavsflåde i Sevastopol den 22. september, efter angrebet fandt sted. Foto: PLANET LABS PBC/Handout/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et satellitbillede af hovedkvarteret hos den russiske sortehavsflåde i Sevastopol den 22. september, efter angrebet fandt sted. Foto: PLANET LABS PBC/Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

I interviewet fortæller Kyrylo Budanov, at to af de sårede skal være højtstående russere:

»Blandt de sårede er gruppens kommandør, generaloberst (Oleksandr) Romanchuk, som er i en meget alvorlig tilstand. Stabschefen, generalløjtnant (Oleh) Tsekov, er bevidstløs,« hævder han.

Oleksandr Romanchuk er øverstbefalende for de russiske styrker i Zaporizjzja-sektoren, og han blev ifølge Voice of America forfremmet til generaloberst tidligere på året.

Generalløjtnant Oleg Tsekov skal være kommandør for en enhed i den russiske flådes nordlige base.

Det er ikke bekræftet fra anden side, at de skal være blandt de ramte.

Her ses et satellitbillede af hovedkvarteret hos den russiske sortehavsflåde i Sevastopol den 21. september, før angrebet fandt sted. Foto: PLANET LABS PBC/Handout/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et satellitbillede af hovedkvarteret hos den russiske sortehavsflåde i Sevastopol den 21. september, før angrebet fandt sted. Foto: PLANET LABS PBC/Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var fredag ved middagstid, at de ukrainske styrker rettede et angreb mod havnebyen Sevastopol, der ligger på Krim-halvøen, som Rusland ulovlig annekterede tilbage i 2014.

Byen er hjemsted for den russiske sortehavsflådes hovedkvarter.

I kølvandet på angrebet florerede der ifølge The Guardian også rygter om, at den øverstbefalende for Ruslands Sortehavsflåde, admiral Viktor Sokolov, skulle være død.

Det bekræfter Kyrylo Budanov dog ikke.

Der er ikke meldt noget ud om Sokolov fra officiel side, og det vides derfor ikke, om han overhovedet var blandt de ramte.

Hvor man fra ukrainsk side har hævdet, at flere blev dræbt under angrebet, har man fra russisk side blot oplyst, at en person er savnet.

Ifølge Mikhail Razvozjajev, der er lederen af den lokale russiske administration i Sevastopol, er ingen civile blevet dræbt under angrebet.

Mere end 500.000 mennesker bor i Sevastopol.

Ifølge AFP er antallet af ukrainske og russiske angreb i og omkring Sortehavet steget, siden Rusland trak sig ud af en kornaftale, der sikrer eksport af korn fra Ukraine gennem Sortehavet.