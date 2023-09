Den øverstkommanderende for sortehavsflåden, Viktor Sokolov, er død.

Han blev dræbt under et ukrainsk angreb på Krim fredag.

Det skriver AFP, som baserer nyheden på ukrainske specialstyrkers opslag på sociale medier.

Sokolov blev dræbt i det ukrainske angreb på sortehavsflåden fredag, hvor der blev anvendt britiske Storm-Shadow-raketter.

Den russiske admiral, Viktor Solovkov, er død efter et raketangreb på Krim fredag. Foto: Wikipedia

Ukrainerne oplyser, at yderligere 34 russiske officerer skulle være blevet dræbt i angrebet på sortehavslådens hovedkvarter. 105 er blevet såret.

Selve angrebet blev, helt usædvanligt, nævnt i russiske medier fredag.

I nyhedsudsendelserne hed det sig dog, at kun en person var blevet såret i angrebet.

Til Newsweek fortæller kilder tæt på det ukrainske forsvarsministerium, at man nu har valgt en ny taktik på den russisk besatte halvø Krim.

Man vil demilitarisere Sortehavsflåden ved at ødelægge den russiske infrastruktur.

Den tidligere ukrainske forsvarsminister, Andriy Zagorodnyuk, der nu er rådgiver i selvsamme ministerium, siger til Newsweek:

»Den eneste måde, vi kan komme ud af den her situation på er at ødelægge Sortehavsflåden. Vi må ødelægge deres muligheder for at udøve herredømme over Sortehavet og genoprette muligheden for at sejle frit rundt.«

Rusland annekterede den strategisk vigtige Krim-halvø tilbage i 2014, og blokerede dermed Azovhavet.

Planen var at begrænse Ukraines adgang til havet og dermed også kvæle landets import fra søsiden.

I den seneste tid er det lykkedes Ukraine at udføre en lang række angreb med raketter og droner på Krim.

Flere tørdokke er også blevet smadret, så russerne får svært ved at reparere deres krigsskibe.