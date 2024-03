Ukrainske myndigheder har startet en undersøgelse mulige henrettelser af sårede krigsfanger i byen Avdijivka.

Ukrainske myndigheder har søndag oplyst, at en undersøgelse af mulige russiske henrettelser af sårede ukrainske krigsfanger undersøges.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til kontoret for anklageren i Donetsk-regionen i Østukraine.

- En undersøgelse af skud mod ubevæbnede ukrainske krigsfanger i Avdijivka og Vesele er blevet igangsat, lyder det på beskedtjenesten Telegram.

Anklageren henviser til informationer uden yderligere kildeangivelser fra beskedtjenesten Telegram om "henrettelsen af seks personer" i Avdijivka og tilføjer, at de var alvorligt sårede og ventede på at blive evakueret.

Den statsstøttede ukrainske tv-station Suspilne har citeret en talsperson fra det ukrainske militær for at sige, at oplysningerne endnu ikke kan be- eller afkræftes. Ifølge talspersonen vil det dog ikke være første gang, at Rusland begår krigsforbrydelser.

Fra anklagerens kontor lyder det yderligere, at droneoptagelser har fanget en russisk soldat skyde to tilfangetagne russiske soldater nær landsbyen Vesele.

- Uden ønske om at efterlade fangerne i live, dræber besætteren dem med automatvåben, lyder det fra kontoret uden oplysninger om, hvornår hændelsen har fundet sted.

Rusland har vundet en symbolsk sejr ved at indtage den ukrainske by Avdijivka. Russisk militær siger, at de har "fuld kontrol" over byen, som ukrainske styrker har forladt.

Indtagelsen af Avdijivka er russerens største sejr siden indtagelsen af Bakhmut i maj 2023. Den kommer næsten to år efter, at Putin gav ordre til en fuld angrebskrig og invaderede Ukraine.

/ritzau/