Et russisk angreb har ifølge Ukraines militær beskadiget civil infrastruktur og medført, at en er såret.

Rusland affyrede ifølge det ukrainske militær 16 droner mod Ukraine natten til fredag.

Det lykkedes det ukrainske luftvåben at skyde ti af dem ned.

Civile myndigheder siger, at droner har beskadiget "udelukkende civil infrastruktur" i regionen Kharkiv, der ligger i det østlige Ukraine.

En person skal desuden være kommet til skade.

De ukrainske oplysninger er ikke uafhængigt bekræftet, og Rusland har ikke umiddelbart kommenteret dem.

Fredag morgen melder Rusland også om ukrainske angreb.

Guvernøren i den russiske region Orjol, Andrej Klytjkov, skriver på beskedtjeneste, at det russiske luftforsvar har afværget et ukrainsk droneangreb.

Målet for angrebet meldes at være faciliteter tilhørende et brændstof- og energikompleks i regionen.

I lighed med meldingerne fra det ukrainske militær er meldingerne fra den russiske guvernør heller ikke uafhængigt bekræftet.

/ritzau/Reuters