Det anslås, at Rusland og Ukraine til sammen affyrer omkring 26.000 granater om dagen.

Det svarer til hele den samlede produktion i Europa på en måned, og det kan få afgørende betydning for krigen, mener norsk ekspert i Dagbladet.

Ukrainerne efterspørger forstærkninger i form af artilleriammunition, senest da landets forsvarsminister, Oleksij Reznikov, talte med sine kolleger i EU.

Men det kan blive et stort problem, at produktionen slet ikke kan følge med i det tempo, som ukrainerne forbruger dem.

Ifølge vestlige efterretningstal affyrer det ukrainske militær dagligt i omegnen af 6.000 artillerigranater, mens russerne sender 20.000 i den modsatte retning.

Overfor Dagbladet pointerer Tom Røseth, som er førsteamanuensis og hovedlærer i efterretning under det norske forsvar, at mange lande nu kæmper med at øge produktionen.

Men det haster med at komme i gang, for indtil videre er ikke meget ankommet til fronten.

»I en langvarig krig som denne er det en kamp om logistik og produktion af ammunition, våben og andet materiel. Testen er, hvem der er mest udholdende på lang sigt,« siger Tom Røseth til Dagbladet.

Han mener, at det kan blive afgørende for krigens gang.

»Ja, selvfølgelig er dette ekstremt vigtigt. I begyndelsen af krigen havde ukrainerne mindre adgang til våben og ammunition end russerne, noget som blev udlignet, da de fik HIMARS-systemet (et artillerisystem, red.),« siger Tom Røseth.

»Hvis de ikke får våben og artilleri nok, vil Rusland kunne udnytte dette til sin fordel,« tilføjer han.