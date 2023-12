Baltiske lande vil ikke "legitimere aggressoren Rusland" ved også at deltage i OSCE-møde.

Ukraine vil "boykotte" et møde denne uge i sikkerhedsorganisationen OSCE, fordi Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, får mulighed for at deltage.

Det oplyser talsmand for Ukraines udenrigsministerium Oleg Nikolenko tirsdag.

Også de baltiske lande vil droppe mødet, som begynder torsdag i Skopje, Nordmakedoniens hovedstad.

Sådan lyder det i en fælles meddelelse fra Estland, Letland og Litauen. De mener, at Lavrovs deltagelse "risikerer at legitimere aggressoren Rusland som et retmæssigt medlem af vores fællesskab af frie nationer".

Den Europæiske Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) er en international organisation med 57 medlemslande. Den har til formål at sikre fred og stabilitet.

OSCE begyndte som diplomatiske konferencer under Den Kolde Krig og har senere udviklet sig til en egentlig organisation, hvor også Rusland er medlem.

Lavrov udtalte mandag, at Nordmakedonien er gået med til at lade ham deltage i det årlige møde i sikkerhedsorganisationen.

EU-landet Bulgarien har ifølge russiske statsmedier sagt til Rusland, at Lavrovs fly vil få tilladelse til at flyve igennem landets luftrum på vej til Skopje.

Lavrov er underlagt EU-sanktioner. Han havde på forhånd bedt de to lande om at åbne deres luftrum.

- Hvis det går i orden, så kommer jeg, har han ifølge russiske nyhedsbureauer sagt.

Dermed kan Lavrov potentielt løbe på sit amerikanske modstykke, udenrigsminister Antony Blinken, ved OSCE-mødet. De to ventes dog ikke at holde et egentligt møde.

Ukraine har tidligere udtrykt ønske om, at Rusland udelukkes fra OSCE.

Nordmakedonien har for tiden det skiftende formandskab i organisationen.

Sidste år foregik det årlige møde i Polen. Her lod værtslandet ikke Rusland deltage, hvilket førte til russisk vrede.

/ritzau/AFP