I weekenden kom en højest overraskende melding pludselig fra den ukrainske hær i kampen mod Rusland.

I snart en måned har de stridende parter kæmpet om den vigtige by Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine. Russerne vandt frem stille og roligt. Kilometer for kilometer.

Men ud af det blå lød det, at Ukraine havde været succesfuld med et modangreb og nu havde taget store dele af den strategisk signifikante by tilbage.

Umiddelbart en kæmpe sejr for den ukrainske modstand mod de antalsmæssigt markant overlegne russiske tropper.

I et par dage lød analyserne flere steder i medier verden over, at den ukrainske hær havde begået en genistreg ved at trække sig tilbage til den højere beliggende naboby Lysytjansk og fange de russiske tropper i en knibtangsmanøvre.

Men alt var ikke så rosenrødt for de ukrainske forsvarere mod den invaderende russiske hær.

For tirsdag kunne den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, officielt melde ud, at Rusland nu sad på store dele af beboelsesområderne i Sjevjerodonetsk.

En russisk sejr syntes pludselig inden for rækkevidde i byen, der er en af de sidste ukrainske bastioner i Luhansk-regionen.

»Noget tyder på, at Ukraine har været lige lovlige optimistiske her. Og den udmelding om, at de havde slået de russiske styrker tilbage i Sjevjerodonetsk, var ikke helt holdbar,« siger Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet til B.T.

»Det er svært at vide præcis, hvad der foregår på jorden, men det tyder på, at kampene bølger frem og tilbage i Sjevjerodonetsk,« uddyber han.

Ud over sin position som den sidste del af Luhansk Oblast, der er på ukrainske hænder, så er Sjevjerodonetsk også vigtig, da den fungerer som et trafikknudepunkt i dele af det østlige Ukraine.

Men selvom russerne så småt synes at få et begyndende overtag i byen, så er Claus Mathiesen ikke voldsomt imponeret over den russiske fremmarch.

Den østukrainske by Severodonetsk er genstand for voldsomme kampe i disse dage. Foto: FADEL SENNA Vis mere Den østukrainske by Severodonetsk er genstand for voldsomme kampe i disse dage. Foto: FADEL SENNA

»Det er da en vigtig by, men den har ikke samme betydning som Kramatorsk eller Sloviansk længere mod vest,« siger Claus Mathiesen og uddyber:

»Vi har talt om Sjevjerodonetsk i tre uger. Og russerne har ikke taget byen endnu. Og vi taler om den annoncerede storoffensiv, som russerne meldte ud. Den virker til at få svært ved at komme i gang, når man stadig kæmper om Sjevjerodonetsk,« siger Claus Mathiesen.

Han henviser til, at den russiske invasion efter nederlag ved storbyerne Kyiv og Kharkiv trak sig tilbage og valgte at fokusere i øst og syd.

»Og det er jo ikke sådan, at Rusland bare maser sig frem stille og roligt. Ukraine vinder også lidt her og der. Blandt andet nede i Kherson-regionen,« siger Claus Mathiesen.

Hvis det lykkes for Rusland at tage Sjevjerodonetsk, nabobyen Lysytjansk og dermed komme til at sidde på hele Luhansk Oblast, så er han ikke i tvivl om, at det vil blive udlagt som en stor sejr fra Moskvas side.

Men siden invasionens første par uger, så er det ikke meget, de russiske tropper for alvor har rykket frem, forklarer han.

»Rusland havde uden tvivl forventet noget mere.«

»Størstedelen af de erobrede områder i Ukraine tog de i løbet af de første 14 dage. Men tager de resten af Luhansk, så kan de begynde at se frem mod at tage resten af Donetsk. Men det er en helt anden opgave,« siger han.