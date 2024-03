Et russisk patruljeskib er ifølge Ukraine ramt af droner ved Krim. Togtrafik blev stoppet midlertidigt.

Ukrainske havdroner har beskadiget et patruljefartøj fra den russiske flåde nær Krim.

Det bekræfter Ukraines militære efterretningstjeneste tirsdag.

Skibet er blevet ramt flere gange, fremgår det af en udtalelse fra en anonym sikkerhedskilde, og der er "betydelig skade".

Hav- eller sødroner er ubemandede fartøjer. I modsætning til droner i luften anvendes de i vandet.

Ifølge det ukrainske medie Ukrainska Pravda blev det russiske patruljeskib "Sergej Kotov" ramt af de ubemandede fartøjer natten til tirsdag.

Den ukrainske efterretningstjeneste melder, at det russiske skib har en værdi på knap 450 millioner danske kroner.

- Som følge af et angreb med Magura V5-droner har det russiske Project 22160-skib "Sergej Kotov" fået skader på agterstavnen, styrbord og bagbords side, skriver den ukrainske efterretningstjeneste på Telegram.

Project 22160-skibene er en type store patruljeskibe, som den russiske flåde benytter sig af. Magura V5-dronen er et ubemandet overfladetøj, som kan bruges til en række opgaver - blandt andet angreb.

Præsident Volodymyr Zelenskyjs stabschef, Andrij Jermak, skriver på det sociale medie Telegram, at den "russiske sortehavsflåde er et symbol på besættelsen".

- Den (flåden, red.) må ikke være på det ukrainske Krim, siger han og henviser dermed formentlig til angrebet.

Der var midlertidigt stoppet for tog over den bro, der forbinder Krim med det russiske fastland. Det fremgår af en russisk embedsmands meddelelse på Telegram. Der har også været midlertidigt stoppet for motorvejstrafik.

Meldingerne om angrebet er ikke uafhængigt verificeret.

Ruslands forsvarsministerium har ikke umiddelbart besvaret en henvendelse fra nyhedsbureauet Reuters.

Krim blev i 2014 annekteret med magt og efter en meget omstridt folkeafstemning, der af mange lande anses for ikke at være gyldig.

Halvøen har været mål for en lang række ukrainske angreb efter Ruslands angreb på Ukraine i februar 2022.

I februar meddelte Ukraine, at droner havde ødelagt det russiske landgangsskib "Caesar Kunikov", ligeledes ud for Krim.

/ritzau/Reuters