Luftforsvarssystemer blev taget i brug i ni regioner i Ukraine, har luftvåbnet oplyst i en besked på Telegram.

Rusland har affyret 23 droner i løbet af natten til mandag. Også et krydsermissil er blevet affyret.

Det oplyser ukrainske luftvåben mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

18 af dronerne samt missilet blev skudt ned, før de nåede deres mål.

Luftforsvarssystemer blev taget i brug i ni regioner i Ukraine, har luftvåbnet oplyst i en besked på beskedtjenesten Telegram.

Reuters har ikke selvstændigt kunne bekræfte oplysningerne.

Der er ingen oplysninger om, hvad der er sket med de droner, som ikke er blevet ødelagt.

Ukraine beskylder jævnligt Rusland for droneangreb, ligesom Rusland også ofte anklager Ukraine for at sende droner ind over russisk territorium.

Regeringen i Ukraine har for nylig sagt, at det forventer, at Rusland vil rette sine angreb primært mod el-, varme- og vandforsyningen i Ukraine i løbet af vinteren, hvor energiforsyningen spiller en vigtig rolle.

/ritzau/