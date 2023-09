Det er sjældent, at russiske medier fortæller om angreb mod deres egne styrker.

Men fredag gjorde de en undtagelse.

Russisk tv viste et 14 sekunder langt indslag fra et ukrainsk angreb på Sortehavsflådens hovedkvarter i Sevastopol.

Det skriver Newsweek.

Den russiske Sortehavsflådes hovedkvarter blev fredag udsat for et ukrainsk raketangreb. Foto: Sergei Malgavko/TASS/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske Sortehavsflådes hovedkvarter blev fredag udsat for et ukrainsk raketangreb. Foto: Sergei Malgavko/TASS/Ritzau Scanpix

Ukraine er for alvor gået til angreb på Krim-halvøen, hvilket raketangrebet fredag er det seneste bevis på.

Angrebet udløste panik og udløste flere evakueringer i og omkring hovedkvarteret.

BBC har vist en video, der viser at børn løber væk fra deres skole, mens sirenerne hyler.

Den russisk udnævnte guvernør i regionen, Mikhail Razvozjajev, beretter om knuste ruder i ti bygninger, der lå ved siden af hovedkvarteret.

Russerne har bekræftet, at en mand savnes efter angrebet og at bygningen blev ramt af en raket.

Til Newsweek fortæller kilder tæt på det ukrainske forsvarsministerium, at man nu har valgt en ny taktik på den russisk besatte halvø Krim.

Man vil demilitarisere Sortehavsflåden ved at ødelægge den russiske infrastruktur.

Den tidligere ukrainske forsvarsminister, Andriy Zagorodnyuk, der nu er rådgiver i selvsamme ministerium, siger til Newsweek:

»Den eneste måde, vi kan komme ud af den her situation på er at ødelægge Sortehavsflåden. Vi må ødelægge deres muligheder for at udøve herredømme over Sortehavet og genoprette muligheden for at sejle frit rundt,

Rusland annekterede den strategisk vigtige Krim-halvø tilbage i 2014, og blokerede dermed Azovhavet.

Planen var at begrænse Ukraines adgang til havet og dermed også kvæle landets import fra søsiden.

I den seneste tid er det lykkedes Ukraine at udføre en lang række angreb med raketter og droner på Krim.

Flere tørdokke er også blevet smadret, så russerne får svært ved at reparere deres krigsskibe.

Ifølge det russiske forsvarsministerium har Rusland fredag skudt fem missiler ned over Krim.

Nyhedsbureauet Tass skriver desuden, at krydsermissiler er blevet nedskudt over halvøen ifølge Sergej Aksjonov, leder af den russiskudnævnte regionale administration på Krim.

Hans talsmand, Oleg Krjutjkov, siger samtidig, at internetudbydere på Krim er blevet ramt af et »cyberangreb uden fortilfælde«.

»Vi er i gang med at reparere nedbrud i internettet på halvøen. Alle tjenester arbejder på at fjerne truslen,« siger han ifølge Ritzau.

Mere end 500.000 mennesker bor i Sevastopol.