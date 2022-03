Som konsekvens af de seneste ugers krig og belejringer i Ukraine, efterspørger de nu hjælp fra omverdenen.

Og det er især fødevarer, som ukrainerne har brug for netop nu.

Nogle byer i Ukraine har nemlig ikke mad til mere end tre eller fire dage. Det konstaterer hjælpeorganisationen Mercy Corps til CNN tirsdag og advarer om, at det humanitære system i landet »er fuldstændig brudt sammen.«

»En af vores største bekymringer lige nu er forsyningskædens sårbarhed. Vi ved, at de fleste kommuner i områder, der oplever de mest intense kampe, ikke har mere end tre til fire dages værdi af væsentlige ting som mad,« fortæller Steve Gordon, Ukraines humanitære indsatsrådgiver hos Mercy Corps, til CNN.

Gordon vurderer desuden, at mindst 70 procent af befolkningen i byerne Kharkiv og Sumy er helt afhængig af at få hjælp.

Blandt andet derfor beder den ukrainske regering om hjælp gennem sin ambassader. Og i Danmark er det blandt andre Dansk Industri (DI), der modtager listen over fødevarer, som de har brug for, hvis krigen ikke skal blive til en humanitær katastrofe.

»Vi taler dagligt med den ukrainske ambassade og koordinerer indsamlingen i samarbejde med dem. De oplyser, at flygtningestrømmen især efterlader et akut behov for fødevarer, der kan transporteres uafhængigt af kølekæde og ikke kræver væsentlig tilberedning,« oplyser underdirektør Jens Holst-Nielsen, Dansk Industri, i en pressemeddelelse.

Derfor har DI lavet en liste over de varer, der især er velegnede:

Cerealier

Pasta

Ris

Kød, fisk, bønner mv. på dåse

Tørretter

Pasteuriseret mælk

Fladbrød

Te/kaffe

Drikkevand

Jens Holst-Nielsen understreger dog, at donationer af andre varer stadig også er særdeles velkomne.

»Behovet er også stort for andre fornødenheder lige fra sko, dyner, tæpper og tøj til rollatorer, krykker, hygiejnebind, stearinlys, væskebeholdere og meget andet.«

Hvis du eller din virksomhed ønsker at donere, kan du blandt andet kontakte DI, Røde Kors og Danmarks Indsamling.