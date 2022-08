Lyt til artiklen

Lørdag aften døde den russiske journalist Darya Dugina, datter af Vladimir Putins faste støtte Alexander Dugin, i en bilbombe.

Rusland er ikke i tvivl om, at det er Ukraine, som står bag attentatet, som, flere mener, var tiltænkt Alexander Dugin.

Men den påstand har de ukrainske myndigheder kun latter til overs for.

»Sådan arbejder vi ikke,« siger Oleksiy Danilov, der er talsmand for Ukraines sikkerhedsråd, til BBC.

Tirsdag fandt der en mindehøjtidelighed sted i Moskva for 29-årige Darya Dugina.

Her kaldte Alexander Dugin hende en stjerne, som kun lige var begyndt sin rejse.

Han fortalte, hvordan hun brutalt blev dræbt for øjnene af ham af Ruslands fjender, og talte for russisk sejr i krigen mod Ukraine.

Også Vladimir Putin har fordømt likvideringen, og han har tildelt Darya Dugina en medalje for mod.

Men i Kyiv holder de ukrainske myndigheder altså fast i, at de intet har med bilbomben at gøre.

»Vi har vigtigere opgaver for vores drenge og piger. Det er FSB (den russiske sikkerhedstjeneste, red.), der har gjort det, og nu siger de, at det er en af vores folk, der står bag.«

Den ukrainske præsidentielle rådgiver Mykhailo Podolyak siger også, at den russiske propaganda er en verden af fiktion, og at bilbomben er et udtryk for et internt opgør i FSB.

FSB mener omvendt, at de allerede har opklaret sagen, og ifølge dem er det uden tvivl Ukraine, der står bag.