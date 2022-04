Gennem hele krigen har Ukraine og præsident Zelenskyj opfordret vestlige virksomheder til at forlade Rusland.

Og dermed stoppe finansieringen af Ruslands invasion.

Senest har de sendt en klar og dyster opfordring til den tyske chokoladegigant Ritter Sport.

I et opslag på det sociale medie Twitter har den officielle kanal for det ukrainske forsvarsministerium langet ud efter virksomheden, sammen med et manipuleret billede af et Ritter Sport-produkt.

153 killed Ukrainian children will never be able to taste chocolate again. We call on @ritter_sport to leave russia and stop sponsoring ammo, shells and rockets for killers of our children!



#stoprussia #RitterSportBoykott pic.twitter.com/aObXcFPdFs — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 1, 2022

'153 dræbte ukrainske børn vil aldrig kunne smage chokolade igen. Vi opfordrer Ritter Sport til at forlade Rusland og stoppe med at sponsorere ammunition, granater og raketter til mordere, som myrder vores børn!'

På billedet har de ændret navnet til 'Hitler Sport' og har ændret smagsvarianten til det voldsomme 'blod fra børn' samt tilføjet en klat blod på selve produktet.

Også danske firmaer har modtaget kritik for at være i Rusland eller være længe om at forlade markedet.

Senest har det været Carlsberg, som har forladt Rusland.

Selskabet lukkede tidligere i marts ned for salg og produktion af Carlsberg-øl i Rusland. Efterfølgende tog man skridtet videre og påbegyndte arbejdet med at frasælge alle sine aktiviteter i Rusland, herunder Baltika-brandet.

Det skete kort efter, at konkurrenten Heineken meddelte, at de forlod landet.