Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, var klar i spyttet.

At Ukraine ikke har fået en NATO-invitation om et medlemskab – eller en tidshorisont om dette – er uhørt og absurd. Det sagde han tirsdag.

Men muligvis skal man være forsigtig med at lægge for meget i præsidentens 'skideballe'. Det mener Janne Haaland Matlary, der er professor i statskundskab ved Universitetet i Oslo.

Hun siger til TV 2 i Norge, at hun tror, Zelenskyj tager en maske på og spiller skuespil med sine udtalelser.

»Vi må forstå, at Ukraine ikke kan modtage et NATO-løfte, før krigen er forbi.«

»Det ved Zelenskyj også,« siger professoren til mediet.

Omvendt mener Gordon Corera, sikkerhedskorrespondent hos BBC, at udtalelserne også kan have været et forsøg fra Zelenskyj for at lægge pres på Nato-lederne om, hvad man i så fald ville kunne tilbyde Ukraine, nu hvor medlemskabet ikke er en mulighed.

En række lande har udtalt, at Ukraine ikke kan blive medlem, så længe der er krig. Joe Biden og USA udtaler, at Ukraine skal igennem en demokratiseringsproces, før det kan ske.

Ifølge TV 2 i Norge er udtalelsen en voldsom kontrast til andre lande, som har brugt mildere udtryk. Men for Janne Haaland Matlary giver det god mening.

Hun mener, at Biden sørger for, at Nato ikke indgår sådan en alliance, der vil sende Nato i krig med Rusland.

»Det er USA, der sørger for, at krigen ikke eskalerer. USA er hovedspilleren her. Hvis Nato går i krig med Rusland, har USA ansvaret.«

Nato-landene er blevet enige om en aftale, der skal sikre hurtigere behandling af Ukraines Nato-ansøgning. Vel at mærke når tiden er til det.

Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær, lægger da heller ikke skjul på, at han ser frem til, når Ukraine indgår i alliancen:

»Vi skal sikre, at der er troværdige forhold på plads for Ukraines sikkerhed, når krigen slutter. I dag mødes vi som ligeværdige. Jeg ser frem til den dag, vi mødes som allierede,« siger han.

Indtil Ukraine er medlem af Nato, mener Zelenskyj, at Ukraine har behov for sikkerhedsforpligtelser i G7.

»Vi ved, at den bedste garanti for Ukraine vil være et medlemskab af Nato. For Rusland har vist, at de ikke respekterer sikkerhedsforpligtelser. Men på vej til Nato-medlemskab vil vi gerne have sikkerhedsforpligtelserne. Og vi vil gerne have dem permanent,« siger præsidenten, hvilket du kan læse mere om her.