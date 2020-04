Leder af statslig inspektion skriver på Facebook, at naturbrand ved Tjernobyl har ført til øget stråling.

Ukraines regering benægter, at en naturbrand i zonen omkring det ulykkesramte a-kraftværk Tjernobyl, har fået det radioaktive niveau til at stige.

Det var ellers en oplysning, som lederen for den statslige økologiske inspektionstjeneste, Jegor Firsov, havde lagt ud på Facebook.

Brandfolk er tirsdag for fjerde dag i træk i gang med at bekæmpe naturbranden ifølge dpa. Det er lykkedes mere end at halvere branden til cirka ti hektar land.

Tjernobyl eksploderede i 1986, og der var fare for en kernenedsmeltning. Flere tusinde blev syge og døde under arbejdet med indkapsle atomkraftværket.

Firsov skrev i sit opslag - og med en video til at bevidne det- at en geigertæller viste, at strålingsniveauet under naturbranden havde været 16 gange højere end normalt.

Ukraines redningstjenesten siger til AFP, at der ikke er sporet højere radioaktivitet i luften end normalt.

- Der er ikke nogen pludselig stigning i det radioaktive niveau, fortæller en talskvinden for tjenesten, der har haft over 100 brandfolk, fly og helikoptere til at bekæmpe branden.

Det statslige agentur, der forvalter zonen omkring Tjernobyl, siger også, at gammastrålingen har været normal.

/ritzau/AFP