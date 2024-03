Ukraine skal fredag underskrive aftaler om sikkerhedsgarantier med Europas to største lande.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, rejser fredag til Berlin i Tyskland og Paris i Frankrig for at underskrive sikkerhedsaftaler med Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Det oplyser den tyske og franske regering natten til fredag dansk tid.

Præsidentens tur til Europas to største lande sker, mens Ruslands invasion af Ukraine, der startede 24. februar 2022, fortsætter.

De ukrainske styrker står ved de østlige frontlinjer over for tiltagende udfordringer, fordi man begynder at mangle ammunition, samtidig med at Rusland fortsætter sine angreb.

Zelenskyj og Scholz ventes fredag at underskrive en såkaldt bilateral sikkerhedspagt, som dækker Ukraines "langsigtede sikkerhedsforpligtelser og støtte", siger den tyske regering.

Macrons præsidentkontor siger, at Macron og Zelenskyj fredag aften skal underskrive en sikkerhedsaftale i præsidentkontoret i Elysee-palæet.

- Denne aftale følger de aftaler, som blev indgået i G7 på sidelinjen af Nato-topmødet i Vilnius (i Litauen, red.) i juli 2023, lyder det i en udtalelse fra Macrons kontor.

G7 er en sammenslutning af syv af verdens førende industrialiserede lande. De har lovet at give Ukraine langsigtet sikkerhedsstøtte.

På sommerens Nato-topmøde i Vilnius var Ukraine blandt emnerne øverst på dagsordenen.

I januar underskrev Ukraine og Storbritannien en lignende aftale om sikkerhedsgaranti, og Ukraine skal også være i dialog med andre lande.

Sådanne slags sikkerhedsaftaler kan blandt andet omfatte levering af moderne militærudstyr og træning af ukrainske soldater.

Detaljerne i aftalerne med Frankrig og Tyskland er dog ikke blevet fremlagt.

Denne uge løber den årlige sikkerhedskonference af stablen i München i Tyskland. Her skal Zelenskyj mødes med flere stats- og regeringschefer og lørdag holde tale på hovedscenen.

Der er blandt andet planlagt samtaler med USA's vicepræsident, Kamala Harris, Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), Tjekkiets præsident, Petr Pavel, og Hollands premierminister, Mark Rutte, har det ukrainske præsidentkontor oplyst.

