Fra russisk side har den ukrainske offensiv været dømt ovre for længst.

Men alene inden for de seneste få døgn har Ukraine været i gang med at modbevise den påstand. Senest et ganske overraskende sted, der har fanget førende eksperters opmærksomhed.

»Det er værd at følge tæt.«

Sådan lød det helt kort i et tweet onsdag morgen fra den førende amerikanske krigsekspert, Michael Kofman.

Her har han retweetet kollegaen, Rob Lee, der har bemærket noget højst usædvanligt i Ukraine.

Flere russiske militærbloggere har beskrevet, hvordan Ukraine skal have krydset den enorme Dnpre-flod lige øst for den sydlige storby Kherson og have indtaget mindst en mindre by.

Det er yderst opsigtsvækkende, da det længe har været anset for svært territorium for Ukraine at generobre, da netop Dnpre-floden gør det mere end almindeligt vanskeligt at få forsyninger, udstyr og friske tropper frem.

Ikke desto mindre ser det ud til, at Ukraine – omend kortvarigt – har haft succes med at tage de russiske tropper i området på sengen.

Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, har også bidt mærke i, at der pludselig er begyndte at dukke meldinger fra området lige øst fra Kherson by op.

Han har ikke haft tid til at dykke dybere ned i den specifikke sag, men har tidligere lagt mærke til ukrainske angreb i området.

»Ukraine har længe været gode til at angribe over Dnpre-floden. Så det er ikke utænkeligt, at de også er gået i land på den anden side,« siger den danske ekspert.

Umiddelbart vil det kræve noget ekstraordinært, hvis Ukraine skal kunne få fodfæste på den sydlige side af Dnpre-floden.

Og de seneste meldinger fra russiske militærbloggere, som B.T. har gennemgået, tyder da også på, at de russiske tropper har fået stoppet den ukrainske fremmarch omkring byen Poima og nu ser ud til at presse dem tilbage over floden.

Meldingerne om det overraskende ukrainske angreb er dog langt fra enestående de seneste dage.

Tirsdag 17. oktober udførte Ukraine sit måske største angreb på Rusland under den igangværende krig.

Her brugte Ukraine sine nyerhvervede ATACMS-missiler til at ramme en russisk militærbase i den besatte by Berdjansk – mere end 100 kilometer fra frontlinjen.

Noget, der ikke tidligere har været muligt for Ukraine under den russiske invasion af landet.

For Anders Puck Nielsen er såvel angrebet på Berdjansk og fremmarchen i Kherson bevis på, at Ukraine slet ikke er færdig med sin offensiv.

»Ukraine er et stort land. Og de har en veltrænet hær, som kan lave mange ting på samme tid. Det er med til at stresse russerne,« forklarer den danske ekspert.

Men det er ikke kun Ukraine, som er i offensiven.

Rusland gik for nogle dage siden i gang med en større offensiv i det østlige Ukraine.

Her forsøger man at omringe byen Avdiivka ved den besatte storby Donetsk. Og længere mod nord er der russisk pres omkring Kupjansk.

Ingen af delene med større succes så vidt.

»Den russiske offensiv virker overmodig,« siger Anders Puck Nielsen.

»Den ses som et forsøg på at få den ukrainske offensiv til at virke overstået, selvom den ikke reelt er færdig.«

Den seneste tid har verdens opmærksomhed været på situationen i Mellemøsten. Men man skal passe på ikke at glemme situationen i Ukraine.

»Der sker store ting i Ukraine i de her dage,« fastslår Anders Puck Nielsen.