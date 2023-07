Både blandt russiske militærbloggere og ukrainskvenlige profiler på Twitter lyder advarslen.

Inden for de kommende døgn er der fare for en 'hændelse' ved Europas største atomkraftværk Zaporizjzja.

Rygterne fyger lige nu på sociale medier.

Twitter og Telegram er fyldt af dem.

Selv den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har været ude og kommentere.

Helt konkret mener man fra ukrainsk side, at der er en overhængende fare for, at Rusland inden for få døgn vil antænde nogle sprængladninger, som man har installeret i to af værkets køletårne – eller på taget alt efter hvem man spørger – for at få det til at ligne et ukrainsk missilangreb.

Fra russisk side derimod advarer man om, at Ukraine inden for de kommende døgn kan finde på at sende kamikazedroner eller præcisionsvåben mod atomkraftværket for at kunne give Rusland skylden for en mulig katastrofe.

De to parter er i fuld gang med en krig om informationer.

For den danske atomkraftekspert Bent Lauritzen, afdelingsleder ved DTU Fysik, som følger situationen omkring Zaporizjzja, er det tydeligt, hvad der sker lige nu:

»Hver af parterne kan have et formål med at give modparten skylden, hvis der sker noget med værket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk, og det er første gang, et atomkraftværk er blevet en krigsskueplads. Det er uden fortilfælde,« siger Bent Lauritzen.

Skulle der ske et angreb eller en eksplosion på værket, der ligger på den sydlige bred ved Dnpre-floden i det sydlige Ukraine, så er det for Bent Lauritzen mest oplagt, at det vil være Rusland, som står bag.

Det er der egentlig en ganske simpel årsag til.

En inspektør fra det internationale atomenergiagentur IAEA ved Zaporizjzja-atomkraftværket. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En inspektør fra det internationale atomenergiagentur IAEA ved Zaporizjzja-atomkraftværket. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

»Rusland sidder på værket, og de vil være i stand til at minere det. Det har de også gjort før,« siger Bent Lauritzen.

»Samtidig vil det være svært for Ukraine at lave store skader på værket langt fra. Selve reaktorerne er godt beskyttet. Så er der strømforsyningen til værket, man kan ramme. Den har været afbrudt flere gange,« uddyber Bent Lauritzen.

Men der er ét sted, hvor et missil eller en bombe kan udgøre skade, som kan sprede radioaktivt materiale.

»Hvis man for eksempel sprænger det brugte brændsel på området, så kan det ligne en beskidt bombe,« siger Bent Lauritzen.

Han slår dog fast, at vi ikke står med en potentiel katastrofe, hvis der skulle ske sprængninger ved Zaporizjzja-værket.

»Det vil have lokale konsekvenser, men ikke som sådan nogen for resten af Europa,« siger Bent Lauritzen.

Han peger på den helt åbenlyse sammenligning, som det nærmest er umuligt at komme udenom, når man snakker atomkraft og Ukraine: Tjernobyl.

»Ved Tjernobyl-ulykken var det et værk i drift, det er Zaporizjzja ikke. Og derfor kan det ikke løbe løbsk, som det var tilfældet med Tjernobyl. Her blev der også løftet radioaktivt materiale flere kilometer op i luften, som blev spredt over store dele af den nordlige halvkugle. Det kan heller ikke ske her,« siger Bent Lauritzen.

Han ser i stedet spillet om det nu verdenskendte Zaporizjzja-værk for at være noget helt andet.

»Der kan være tale om et psykologisk spil. En informationskrig. Det er Europas største atomkraftværk, og der er allerede sket mange ting i krigen i Ukraine, som man kan kalde brud på konventionerne,« siger Bent Lauritzen.

Netop et angreb på et atomkraftværk kan anses for at være et brud på Genevekonventionen. Det samme kan bombningen af Nova Kakhovka-dæmningen tidligere på året anses for at være. Lige som gentagne angreb på civile – ikke mindst angrebet på teatret i Mariupol i marts 2022.

Et angreb på Europas største atomkraftværk er da – uanset konsekvenserne – ikke et, vi skal ønske os, mener Bent Lauritzen.

»Jeg håber, det bliver ved informationskrig.«