Ukraine har fået nyt vidundervåben, som de har skreget på i månedsvis.

Nu har de udført et af det største angreb på russiskbesatte områder nogensinde. En ekspert kalder det for 'en milepæl'.

Army Tactical Missile System.

ATACMS.

Måske har du hørt ordet før eller set det skrevet gennem de seneste måneder.

I Ukraine har de i hvert fald.

Her har de nemlig i gennem en lang periode bedt om og håbet på, at USA ville donere udgaver af missiltypen, der er langtrækkende og har mulighed for at gøre rigtig ondt på den russiske fjende.

Og nu har de fået dem.

Det fik Rusland at mærke tirsdag 17. oktober. Her ramte det ukrainske forsvar en russisk luftbase i den besatte, sydlige storby Berdjansk.

Det har ikke tidligere været muligt for Ukraine at ramme så langt bag fjendens linjer, som det er tilfældet med angrebet på Berdjansk i Zaporizjzja-regionen.

Og det gør indtryk på en dansk ekspert.

»Det er et kæmpe angreb, Ukraine har udført. Måske det største under den her krig,« siger militæranalytiker Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet.

»Ukraine siger, at de har ramt ni helikoptere. Det antal står ikke helt klart, men uanset hvad er det meget,« siger Anders Puck Nielsen.

I et opslag på X har det ukrainske forsvar selv meldt ud, at de har taget ni russiske helikoptere, et luftforsvarssystem, en landingsbane og et ammunitionsdepot ud med angrebet.

Men det er ikke de russiske tab i angrebet tirsdag, der er mest afgørende.

I øjeblikket er den nuværende frontlinje i Zaporizjzja-regionen omkring den mindre by Robotyne. Herfra er der over 100 kilometer til Berdjansk.

Og det har på grund af den store afstand tidligere været et mål, Ukraine kun kunne drømme om at ramme.

Men ikke mere.

Et ATACMS-missil under affyring. Her er det tydeligt at se, hvor stort missilet er. Foto: Us Army/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Et ATACMS-missil under affyring. Her er det tydeligt at se, hvor stort missilet er. Foto: Us Army/AFP/Ritzau Scanpix

Det er tirsdagens store angreb ved hjælp af det nye ATACMS-våben et drabeligt bevis på.

Og det kan komme til at blive yderst afgørende i den videre krig mellem Ukraine og Rusland, fortæller Anders Puck Nielsen.

»Det er en milepæl. ATACMS gør en stor forskel for Ukraine,« siger han og uddyber:

»Det indvarsler en ny tid i krigen. Med den her udvidede rækkevidde på omkring 150 kilometer, Ukraine har fået med ATACMS, så er det nærmest kun de sydligste dele af Krim-halvøen, de ikke kan ramme,« siger Anders Puck Nielsen med henvisning til de ukrainske områder, Rusland har besat.

Indtil videre står det ikke klart, hvor mange ATACMS-missiler Ukraine har fået af USA.

Og det er naturligvis en vigtig faktor.

For har de fået mange, så kan det være med til at ændre krigens gang.

Måske ikke nu her, men på længere sigt.

»Vi er ved at være et sted, hvor Rusland skal slides ned over tid. Da Ukraine indledte sin sommeroffensiv, var Rusland helt klar og frisk. Men kan Ukraine nu blive ved med at ramme dem dybt bag frontlinjen med ATACMS, så kan de måske gøre Rusland møre til en eventuel forårsoffensiv.«

»Det kan sætte retningen for krigen,« siger den danske ekspert.