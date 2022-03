Under de indledende dage af Ruslands invasion af Ukraine blev en myte skabt. En legende over Kyivs boligblokke.

Dagene var mørke. Ukraine stod over for en enorm og frygtindgydende fjende. Der var brug for en helt. Og så dukkede han pludselig op. Som et lyn fra en klar himmel. Som en ukrainsk Holger Danske.

Der er tale om det, de lokale på sociale medier har beskrevet som 'The Ghost of Kyiv' – 'Kyivs spøgelse'.

En frygtløs jagerpilot med adskillige nedskudte russiske fly på sit cv. En historie går på, at Ghost of Kyiv på en enkelt mission skal have skudt seks fjendtlige jagerfly ned.

Der er dog bare det faktum, at Kyivs spøgelse formentlig slet ikke findes. Også selv om han har sit eget opslagsværk på Wikipedia.

Han er blevet opfundet og pustet op på sociale medier. For at indgyde kampgejst og stolthed hos det ukrainske folk.

Alligevel tror stribevis af ukrainere på historien. Kyivs spøgelse er ægte, mener fem ukrainere, som B.T. har været i kontakt med over telefon fra det invaderede land.

»Han er en legende. Alle ved, han eksisterer, men der ikke nogen, som ved, hvem han eller hun er. Jeg tror, han er ægte, vi holder med ham. Jeg tror aldrig, man vil offentliggøre hans navn, heller ikke efter krigen. Symbol må forblive et symbol,« siger Mihail Remennik til B.T. over en telefon fra Kyiv.

Og han er ikke alene med den tro.

»Hvem har ikke hørt om ham i Kyiv eller i hele landet? Jeg tror personligt på, at han findes. Man holder hans identitet skjult pga. sikkerhed, men også for at gøre ham mere mystisk. Når helten er ukendt, er det pludseligt meget mere spændende,« siger Dmytro Skihin, der ligeledes er fra Kyiv.

Analyser af forskellige videoer og billeder på sociale medier, der skal vise det mytiske spøgelse fra Kyiv, er gang på gang kommet frem til, at der er tale om manipulation.

En enkelt meget delt video, som skal vise legenden fra himlen over Kyiv, har vist sig at stamme fra computerspillet 'Digital Combat Simulator World'.

Også Ukraines tidligere præsident Petro Porosjenko har været med til at opbygge legenden.

I de tidlige dage under invasionen slog han et billede op på sociale medier, hvor man kunne se en pilot i et jagerfly med visiret trukket ned foran ansigtet, så man ikke kunne se personen bag.

Porosjenkov slog fast, at det var Kyivs spøgelse og skrev:

»Med sådanne krigere vil Ukraine uden tvivl vinde.«

Et nærmere kig på den ukendte jagerpilot viser dog, at billedet er flere år gammelt og taget af det ukrainske forsvarsministerium.

De mange beviser på, at Kyivs spøgelse ikke er andet end en myte, køber helt almindelige ukrainere dog ikke.

Ghost of Kyiv er nemlig blevet meget mere end bare en skrøne.

Jagerpiloten er blevet en legende, en myte, noget, ukrainerne kan samles om i kampen mod overmagten.

Eller som Nikolay Oleschuk fra Kyiv beskriver det over telefonen til B.T.

»Selvfølgelig har jeg hørt om ham. Han er vores nations stolthed, symbol på længsel efter sejr. Personificering af det talent, som Ukrainer besidder.«