Det ligner næsten fyrværkeri, men det er et yderst grusomt våben.

Fosforbomber bruges primært af militæret til at skjule deres spor under operationer på landjorden, da bomberne skaber en tyk, hvid røg. Men ved kontakt med hud kan det forårsage ekstreme forbrændinger og forkulning.

De ukrainske myndigheder hævder søndag, at russerne har brugt fosforbomber under et angreb i det østlige Ukraine. Ifølge guvernøren i Luhansk-regionen, Serhiy Haidai, var bomberne rettet mod mål i byen Popasna.

Du kan se, hvad der formodes at være et fosforangreb i toppen af artiklen.

»Det er det, racisterne nu bruger i vores byer. Stor lidelse og brande,« skriver Haidai på Facebook.

Guvernøren har offentliggjort billeder, der formodes at vise fosforammunition, der eksploderer over byen.

Påstanden er også fremsat af politichef Oleksiy Biloshytsky og menneskerettighedsrepræsentant Liudmila Denisova.

»At bombe civile mål med disse våben er en krigsforbrydelse og en forbrydelse mod menneskeheden,« skrev Denisova i en erklæring ifølge Reuters.

Brugen af ​​våbnet er ikke blevet verificeret af uafhængige kilder.

Menneskerettighedsorganisationer mener, at sådanne våben er så farlige, at de ikke bør bruges mod soldater i krig, og tolkes som værende i strid med Genève-konventionen, hvis de bruges mod civile.