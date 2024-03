Et "indgreb fra uautoriserede personer" har forårsaget skade på jernbanebro, meddeler selskab.

En jernbanebro er mandag morgen blevet beskadiget i regionen Samara i Rusland efter en eksplosion.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Trafik over broen er blevet stoppet, lyder det videre.

Ukraine har ifølge nyhedsbureauet AFP sagt, at landet står bag eksplosionen mandag, fordi broen blev brugt til at transportere "militær last".

- Broen blev beskadiget ved at sprænge dens støttestrukturer, udtaler Ukraines militære efterretningstjeneste ifølge AFP.

Der står videre, at jernbanen blev brugt til at transportere ammunition fra en nærliggende fabrik.

- På grund af skadernes omfang vil det ikke være muligt at anvende broen i lang tid, lyder det.

I en meddelelse fra det russiske jernbaneselskab står der, at et "indgreb fra uautoriserede personer" er skyld i hændelsen.

Af meddelelsen fremgår det også, at ingen er kommet til skade.

- En eksplosiv anordning beskadigede en søjle på jernbanebroen, siger en kilde fra de russiske jernbaner ifølge Tass.

I alt fem langdistancetog er blevet forsinket, skriver Tass. Det var omkring klokken 05.00 lokal tid, at redningstjenester blev informeret om, at der var hørt et brag ved jernbanebroen.

Broen går over floden Tjapaevka, som er en biflod til Volga, Europas længste flod.

Der har været flere sabotageaktioner mod Ruslands jernbanenetværk, efter at Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Samara-regionen ligger i det sydvestlige Rusland umiddelbart nord for det vestlige Kasakhstan omkring 1000 kilometer fra det østlige Ukraine.

Regionen er af en Ruslands industricentre.

/ritzau/