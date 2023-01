Lyt til artiklen

Ukraine har nytårsnat slået til mod en kaserne i den sydøstlige del af landet.

Ifølge det ukrainske militær har de gennemført et stort og »ødelæggende« angreb.

Det skriver CNN.

Ifølge det ukrainske militær, så er det i den sydøstlige del af landet, at de har gennemført det store angreb mod russiske tropper.

Den ukrainske generalstab oplyser, at op mod 500 russiske soldater blev dræbt eller såret i et missilangreb nytårsnat, hvor de ukrainske tropper gennemførte et stort angreb mod byen Makijivka.

De ukrainske tropper slog til mod en midlertidig kaserne i byen Tjulakivka, der er lokaliseret i den russiskbesatte del af Kherson-regionen.

»Fjenden bliver ved med at indkassere tab. Det er bekræftet, at ukrainske tropper 31. december ramte et hovedkvarter med fjendtlige tropper og militærudstyr nær Tjulakivka i Kherson-regionen,« fortæller den ukrainske hær.

CNN skriver, at Natalia Humeniuk, en talsperson fra det ukrainske militær i den sydlige del af Ukraine, har bekræftet angrebet i ukrainske medier.

»Det er en af vores bedrifter i den her del af fronten. Der kommer flere, fordi vi identificerer vores fjendes lokationer.«

Det har ikke været muligt for B.T at verificere oplysningerne, og styret i Kreml har fortsat ikke kommenteret på, om angrebet har fundet sted.