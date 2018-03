Rusland vil ikke genoptage gasleverancer til Ukraine. EU frygter, at det går ud over forsyninger til Europa.

Kijev. Skoler lukker, fabrikker stopper produktionen og børnehavebørn bliver sendt hjem i Ukraine. Her truer en ny gasstrid med Rusland med at gøre vinterkulden helt ulidelig.

Rusland nægter at genoptage gasleverancer til Ukraine. Det skulle ellers være sket torsdag.

Tidligere på ugen vandt det statslige ukrainske gasselskab Naftogaz en milliardsag over russiske Gazprom ved en international voldgiftsret i Stockholm.

Afgørelsen skulle sætte en stopper for en langvarig strid mellem de to lande. Men Gazprom har i stedet optrappet konflikten ved at nægte at begynde at levere gas til nabolandet igen.

Den russiske beslutning kommer på et tidspunkt, hvor temperaturen i Ukraines hovedstad, Kijev, ligger på otte minusgrader.

- Fra i dag anbefaler vi at stoppe arbejdet i børnehaver, skoler og på universiteter, siger Ukraines energiminister, Igor Nasalyk.

Han opfordrer samtidig ukrainske virksomheder til at gøre, hvad de kan, for at spare på gassen.

Landets varmeværker har fået besked på at bruge fyringsolie i stedet for gas.

Ukraines regering har indgået en hastig aftale med Polen om at levere gas indtil slutningen af måneden.

I EU er der bekymring for, at gasstriden mellem Rusland og Ukraine også kan gå ud over leverancerne til Europa.

- Denne situation skaber bekymring for ikke alene den direkte forsyning af gas til Ukraine, men muligvis også for videreførelsen af gas til EU, siger EU-Kommissionens næstformand med ansvar for energiunionen, Maros Sefcovic.

Den voldgiftssag mellem Ukraine og Rusland, der tidligere på ugen blev afgjort i Stockholm, har rod i den politiske krise mellem de to lande.

Den aktuelle strid har handlet om, at Gazprom har pumpet for lidt gas til Ukraine, og russerne har betalt for lidt for den gas, som det russiske selskab har sendt via Naftogaz-rør videre til Europa.

