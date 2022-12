Lyt til artiklen

En ukrainsk mor fortæller om vanskelige livsvilkår i kulden under konstante russiske missilangreb.

Russiske missiler fortsætter med at regne ned over Ukraine.

Ifølge ukrainske myndigheder er Rusland indtil nu gået målrettet efter den ukrainske infrastruktur og energiforsyning – i et forsøg på at knække den ukrainske civilbefolkning.

Og da vinteren samtidig nu for længst har lagt Ukraine i et yderligere jerngreb, er dagligdagen for almindelige ukrainere for alvor væltet på hovedet.

I den sydlige del af Kherson har beboerne i de seneste uger oplevet massive problemer med manglende el og varme.

40-årige Larysa Shevtsova fortæller til Associated Press om et trick til at holde varmen, som hun og familien har lært fra en ven af familien.

40-årige Larysa Shevtsova, hendes mand har besluttet sig for at forlade Ukraine indenfor en måned sammen med deres barn på 3 år. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Familien er begyndt at opvarme to mursten på gaskomfuret for efterfølgende at benytte dem som varmekilder i lejligheden.

Tricket kan løfte temperaturen i boligen med få, men mærkbare grader, fortæller Larysa Shevtsova:

»Vi bruger denne metode til at opvarme rummet. Tidligere frøs vi bare. Med hjælp fra murstenen kan rummet blive varmet op til 16 grader i stedet for 13, hvilket er for koldt,« siger Larysa Shevtsova.

Det er imidlertid langtfra en optimal løsning, indrømmer hun.

Det tager nemlig en halv time at opvarme mursten – og virkningen ophører på den tilsvarende tid.

Foto: AP/Ritzau/Scanpix

Derfor må familien konstant bevæge sig mellem køkkenet og stuen for at opvarme de to mursten, som de er i besiddelse af.

Larysa Shevtsova beretter desuden, at familien har været uden el og varme i tre uger.

Ifølge den ukrainske statsejede energioperatør NEC Ukrenergo er alle landets varmekraftværker blevet beskadiget som et resultat af russiske missilangreb tidligere i december.

WHO har tidligere estimeret, at mellem to og tre millioner ukrainere denne vinter vil forlade deres hjem i jagten på varme og sikkerhed.

