Der ser ikke ud til at være sammenhæng mellem et flystyrt i Iran og de seneste spændinger mellem USA og Iran.

Et flystyrt med et ukrainsk Boeing 737-fly i Iran var forårsaget af en motorfejl - og ikke af et angreb.

Det meddeler Ukraines ambassade tidligt onsdag til Iran.

Samtlige om bord er er omkommet, har Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, oplyst i en pressemeddelelse.

Det præcise antal personer på flyet er ikke bekræftet. Men ifølge præsidenten viser de første tal, at 167 passagerer samt en besætning på ni, altså i alt 176 personer, var om bord. Ambassaden siger, at 168 havde købt billet til flyet.

Flystyrtet skete, få timer efter at Iran gennemførte et missilangreb mod to luftbaser i Irak. Det var et iransk modsvar på USA's drab på den magtfulde iranske militærleder Qassem Soleimani fredag i sidste uge.

Men flystyrtet i Iran og spændingerne mellem USA og Iran er ikke forbundet, lyder det fra den ukrainske ambassade. Ambassaden afviser "terrorisme".

Flyet fra Ukraine International Airlines var netop lettet fra den internationale lufthavn Imam Khomeini i Irans hovedstad, Teheran, da det ifølge de iranske medier styrtede ned som følge af tekniske problemer.

Det iranske nyhedsbureau Isna oplyser, at ti ambulancer er sendt til nedstyrtningsstedet. Flyet styrtede nær Parand, der er en forstad til Teheran.

Ifølge det arabiske medie Al-Jazeera skulle passagerflyet være lettet klokken 05.15 lokal tid i Teheran med kurs mod Ukraines hovedstad, Kijev.

Afgangen blev dog forsinket med næsten en time til klokken 06.12.

Producenten af flyet, amerikanske Boeing, oplyser, at det er bekendt med mediernes meldinger om styrtet og "indsamler informationer".

Ukraine International Airlines er grundlagt i 1992 efter Sovjetunionens fald. Det er Ukraines største luftfartsselskab.

