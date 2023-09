Det kan man da kalde ros fra en meget uventet kant.

Den russiske general, Andrej Guruljov, anerkender nu fjendens indsats på slagmarken.

Guruljov er også medlem af den russiske Duma for samme parti som præsident Putin.

Han kommer, ifølge Bild, med sin opsigtsvækkende udmelding på det sociale medie Telegram.

Den russiske general, Andrej Guruljov, roser nu ukrainerne. Foto: X-acount Dmitri Vis mere Den russiske general, Andrej Guruljov, roser nu ukrainerne. Foto: X-acount Dmitri

'Ukrainerne har mange ubemandede fartøjer. De har mange droner, som de er dygtige til at indsætte. Man ser disse angreb selv dybt inde i vores bagland,' skriver han.

Det er ellers ikke meget ros ukrainerne har høstet for den modoffensiv, som landet indledte i juni. Kritikken er blandt andet gået på, at de har indsat for mange tropper de forkerte steder. Især har der været meget talt meget om en manglende fokus på den sydlige del af Ukraine fra hærens side.

Guruljov er tidligere næstkommanderende i den sydlige del af det russiske militærdistrikt. Han er en hardliner, der har kæmpet intenst mod ukrainerne på slagmarken.

Han advarer nu mod fjendens styrke.

'De har meget ammunition, og de forsøger at brænde alt af. De løb målrettet ind i vores styrker i begyndelsen af modoffensiven, men nu har de ændret kamptaktik. De tvinger vores tropper til at trække sig længere tilbage,' skriver han.

Mens roserne til Ukraine er uventede, er angrebet på NATO helt forventeligt.

'Det vil være tåbeligt at benægte, at NATO kæmper direkte mod os i dag med alle sine avancerede teknologier,' skriver generalen, der stadig er overbevist om, at Rusland vil sejre.

'Vi er stærkere. Vores soldater er stærkere og modigere. Vores tropper er mere professionelle. Vi holder ud, vi tilpasser os, vi vinder,' skriver Guruljov.