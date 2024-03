Under besøg i Ukraine har premierministrene fra Italien og Canada underskrevet nye sikkerhedsaftaler.

Både Italien og Canada har med nye aftaler forpligtet sig til at bidrage til ukrainernes sikkerhed de kommende ti år.

Den italienske premierminister, Giorgia Meloni, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har således lørdag eftermiddag underskrevet en sikkerhedsaftale i den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Også Canadas premierminister, Justin Trudeau, har indgået en tiårig sikkerhedsaftale.

Giorgia Meloni og Justin Trudeau er på besøg i Kyiv. Det er de i anledning af toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

- Vi støtter fortsat Ukraine i det, som jeg altid har anset for at være det ukrainske folks ret til at forsvare sig selv, siger Meloni på et pressemøde.

Selv om der er gået to år siden Ruslands invasion, er Canadas støtte til ukrainerne urokkelig, understreger Trudeau på samme pressemøde.

- I dag, hvor vi står skulder ved skulder med vore allierede og partnere, forpligter Canada sig til yderligere bistand til Ukraine, herunder militær og humanitær støtte, siger den canadiske premierminister.

Zelenskyj er også til stede på pressemødet. Her siger han, at lørdag har været en "unik dag for vores land".

Foruden Meloni og Trudeau har han besøg af Belgiens premierminister, Alexander De Croo, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

I forvejen har Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien givet tilsagn om at ville støtte Ukraine de næste ti år.

Det danske sikkerhedstilsagn omfatter donation af F-16-kampfly, genopbyggelse af byen Mykolajiv og reformarbejde i Ukraine.

Det er foreløbig uvist, hvad Italiens og Canadas aftaler konkret indeholder.

Dog har Canada oplyst, at landet med afsæt i aftalen vil sende mere end tre milliarder canadiske dollar i form af militær og økonomisk hjælp til Ukraine i 2024. Det svarer til 15,33 milliarder kroner.

/ritzau/Reuters