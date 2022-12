Lyt til artiklen

Ukraine bomber løs i russisk-besatte områder i det annekterede Krim, i den selvudråbte folkerepublik Donetsk og i byen Melitopol.

Det skriver CNN.

Eksplosionerne i Melitopol, der fandt sted lørdag, blev bekræftet af både russiske og ukrainske embedsmænd.

Imens fortalte russiske statsmedier, at 20 missiler ramte i Donetsk søndag morgen.

Samtidig kom der også rapporter om, at Ukraine havde bombet i det russisk-annekterede Krim, hvor blandt andet en russisk militærkaserne lå placeret.

Den russiske administration i Melitopol sagde, at fire missiler ramte byen, hvilket dræbte to og sårede 10, mens borgmesteren i byen sagde, at de mange eksplosioner blandt andet havde ramt en kirke, som russiske styrker havde besat.

Ivan Fedorov, Ukraines borgmester i byen Melitopol, kunne dog fortælle, at de ukrainske angreb var målrettet russiske militærbaser.

I sidste måned sagde Fedorov i øvrigt, at Rusland havde forvandlet hele Melitopol til en stor militærbase.

»Det russiske militær beslaglægger lokale huse, skoler og børnehaver. Militært udstyr er placeret i boligområder,« fortalte han.

Ukraine har endnu ikke kommenteret på eksplosionerne på Krim eller Donetsk.